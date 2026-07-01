Meta prépare une activité cloud pour monétiser ses infrastructures d'IA

Meta Platforms développe un projet de services cloud visant à commercialiser ses capacités excédentaires de calcul dédiées à l'intelligence artificielle, selon Bloomberg. Cette initiative permettrait au groupe de diversifier ses revenus, aujourd'hui largement issus de la publicité, tout en entrant en concurrence avec les principaux acteurs du cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud. À la suite de ces informations, l'action Meta progresse de près de 7% à l'ouverture de Wall Street.

Selon les informations publiées, Meta envisagerait notamment de donner accès à ses modèles d'intelligence artificielle via son infrastructure, selon un fonctionnement proche de la plateforme Bedrock d'AWS. L'objectif serait de valoriser les ressources de calcul qui pourraient devenir disponibles à mesure que le groupe poursuit l'expansion de ses centres de données consacrés à l'IA.

Mark Zuckerberg avait déjà évoqué cette possibilité en mai lors de l'assemblée générale des actionnaires. Il expliquait que de nombreuses entreprises sollicitent régulièrement Meta pour utiliser ses modèles d'IA ou accéder à sa puissance de calcul. Le dirigeant estime toutefois que ces capacités restent, pour l'instant, nécessaires aux propres besoins du groupe.

Cette réflexion intervient alors que les géants technologiques accélèrent leurs investissements dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Les dépenses du secteur devraient dépasser 700 milliards de dollars cette année, contre environ 400 milliards de dollars en 2025. Pour Meta, la perspective de commercialiser d'éventuelles capacités excédentaires constitue un levier supplémentaire pour rentabiliser ces investissements massifs à long terme.