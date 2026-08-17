Les stars de Bollywood sont invitées à retirer une publicité détournée dans le cadre d'une campagne de sécurité alimentaire menée par un État indien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Corrige l'orthographe du terme « noix de bétel » aux paragraphes 1 et 3)

* Un État indien procède à des contrôles stricts de sécurité alimentaire à Mumbai et dans d'autres villes

* Trois acteurs de Bollywood risquent un avertissement pour une publicité détournée

* L'État demande aux acteurs de retirer ces publicités de leurs réseaux sociaux

par Aditya Kalra

Trois grands acteurs de Bollywood, dont Shah Rukh Khan, doivent cesser d’apparaître dans des publicités détournées pour une marque principalement associée à un produit à base de noix de bétel interdit, a déclaré l’État indien du Maharashtra dans un avertissement, alors qu’il intensifie sa campagne de sécurité alimentaire.

Le nouveau responsable de la sécurité alimentaire du Maharashtra, où se trouve Mumbai, a suspendu les licences de restaurants locaux populaires ainsi que celles d’établissements étrangers pour des raisons d’hygiène insuffisante, ce qui lui a valu une immense popularité sur les réseaux sociaux . La semaine dernière, l’État a fermé quatre magasins Domino’s et 12 entrepôts de grands groupes de distribution alimentaire.

Dans un avertissement adressé à Shah Rukh Khan, Ajay Devgn et Tiger Shroff, rendu public ce week-end, l’État a déclaré que les acteurs faisaient la promotion des cardamomes Vimal, alors que celle-ci est largement associée à un mélange de noix de bétel interdit – appelé pan masala – vendu en petits sachets à 3,5 roupies (0,0366 $) et considéré comme nocif, en particulier lorsqu’il est mélangé à du tabac.

Selon les estimations du secteur, le marché indien du pan masala représentait environ 5 milliards de dollars l’année dernière. Les experts de la santé et les médecins ont indiqué qu’il s’agissait d’une cause majeure de fibrose buccale, qui évolue souvent vers un cancer de la bouche.

Les représentants de Khan, Devgn et Shroff n’ont pas répondu aux demandes de commentaires, pas plus que Vishnu & Company Trademarks, la société propriétaire de la marque Vimal.

« Une telle utilisation du nom et de l’identité de la marque peut avoir pour effet de promouvoir, de renforcer ou de maintenir la reconnaissance par les consommateurs du produit interdit », a déclaré l’Agence nationale de contrôle des aliments et des médicaments dans son avis, demandant aux acteurs de fournir des explications dans un délai de 15 jours.

Les autorités du Maharashtra ont demandé aux trois acteurs de retirer les publicités de leurs comptes sur les réseaux sociaux, de ne plus coopérer à aucune nouvelle diffusion et de fournir des détails sur leurs contrats de promotion conclus avec le fabricant.

Les publicités détournées ont déjà préoccupé le gouvernement fédéral du Premier ministre Narendra Modi par le passé, le régime réglementaire actuel faisant souvent l’objet de litiges devant les tribunaux. Dans son avis adressé aux acteurs, l’État a rappelé que la législation indienne interdit les publicités trompeuses.

Dans l’une des publicités pour la cardamome Vimal, les trois acteurs apparaissent lors d’une fête où ils se jettent mutuellement du safran. Elle compte 106 millions de vues sur YouTube.

En 2024, selon Reuters, l’Inde élaborait des règles plus strictes visant à interdire les publicités détournées, à la suite de plaintes selon lesquelles des fabricants d’alcool faisaient la promotion de leurs marques à l’aide de verres de cocktail ou de CD de musique. Ces règles n’ont pas encore été finalisées.