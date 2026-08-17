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La Bourse de Paris évolue prudemment face aux incertitudes
information fournie par AFP 17/08/2026 à 10:01
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La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue prudemment lundi face aux incertitudes, entre les doutes sur la santé de l'économie américaine, la guerre au Moyen-Orient et la hausse des taux d'intérêt.

Vers 09H40 (heure de Paris), le CAC 40 restait à l'équilibre (+0,00%) à 8.637,38 points, grappillant à peine 0,58 point. Vendredi, l'indice vedette parisien avait cédé 0,16%.

Les doutes sur la dynamique de l'économie américaine sont revenus sur le devant de la scène la semaine dernière, après un recul surprise (-0,6%) des ventes au détail aux Etats-Unis au mois de juillet.

A ce mauvais indicateur s'est ajouté une confiance des consommateurs américains en nette baisse pour août, selon une enquête préliminaire de l'université du Michigan également publiée vendredi.

Ces données sur la première économie mondiale provoquent la "crainte qu'un ralentissement trop marqué finisse par peser sur les bénéfices", après une saison des résultats particulièrement positive, relève John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Elles ont toutefois également soulagé les investisseurs, dans la mesure où s'éloigne la perspective d'une hausse des taux imminente de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui aurait un impact négatif sur les marchés d'actions.

"Il devient de plus en plus probable que la Fed ne procédera plus à aucune hausse de taux avant les importantes élections de mi-mandat de novembre", observe Jochen Stranzl, analyste pour Consorsbank.

Cela n'a toutefois pas provoqué de baisse des rendements des dettes des Etats, qui ont à nouveau grimpé la semaine dernière, et restaient perchés à des sommets lundi matin.

Le taux d'intérêt français à échéance dix ans était à 4,03%, contre 4,04% vendredi soir, des niveaux comparables à 2009. Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 3,20%, au même niveau que vendredi soir, au plus haut depuis 2011.

Les investisseurs s'inquiètent de l'inflation provoquée par la hausse des prix du pétrole depuis le début de la guerre en Iran, en mars, et alors que les perspectives d'une paix durable semblent toujours plus incertaines entre Washington et Téhéran.

STMicroelectronics profite de l'IA

Les marchés continuent de faire confiance aux entreprises des semi-conducteurs, principaux bénéficiaires des investissements massifs des géants de la tech dans l'intelligence artificielle (IA).

A Paris, les deux principales entreprises du secteur, STMicroelectronics (+3,84% à 48,45 euros) et Soitec (+3,48% à 133,70 euros), profitaient de cet engouement.

Euronext CAC40

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48,480 EUR MIL +3,83%
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