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Meta Platforms plonge, les bénéfices déçoivent et les capex inquiètent
information fournie par AOF 30/07/2026 à 17:10
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(Zonebourse.com) - Meta Platforms dévisse de 9% à 532 USD en début de séance à Wall Street, lourdement sanctionné au lendemain d'une publication trimestrielle marquée par un bénéfice inférieur aux attentes et une accélération attendue des dépenses liées à l'IA, dont le retour sur investissement suscite des interrogations.

Le géant américain des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, WhatsApp) a dégagé un BPA en contraction de 13% sur un an à 6,18 USD, nettement inférieur au consensus de 7,19 USD, avec un bénéfice d'exploitation en recul de 8% à 18,77 MdsUSD, soit une marge en chute de 12 points à 31%.

Cette dégradation de la rentabilité éclipse une dynamique commerciale un peu plus satisfaisante, avec un chiffre d'affaires en croissance de 28% à 60,80 MdsUSD, légèrement supérieur aux 60,22 MdsUSD attendus en moyenne par les analystes.

Si la déception sur les profits doit être nuancée par 2,4 MdsUSD de charges liées à des procédures judiciaires et 1,18 MdUSD de coûts de restructuration, les coûts et dépenses totaux ont tout de même bondi de 55% pour atteindre 42,03 MdsUSD.

La montée en puissance des investissements dans l'IA devient de plus en plus visible dans les comptes, avec 31,08 MdsUSD de capex au 2e trimestre, contre 19,8 MdsUSD trois mois plus tôt, ramenant le free cash-flow à seulement 784 MUSD.

Des dépenses d'investissement qui interrogent

"La direction n'a relevé que modestement sa prévision de dépenses d'investissement (capex), avec une fourchette annuelle resserrée à 130 MdsUSD-145 MdsUSD, contre 125 MdsUSD-145 MdsUSD précédemment, mais a signalé de lourds investissements continus et prévoit de doubler sa capacité de calcul", souligne Wedbush.

Aussi, le broker relève ses propres hypothèses de capex à 145 MdsUSD pour l'année en cours, puis à 210 MdsUSD pour 2027 et à 245 MdsUSD pour 2028, ce qui le conduit à réduire légèrement ses attentes de free cash-flow pour 2026, mais de façon plus significative pour l'année suivante.

À plus court terme, Wedbush pointe également une prévision de revenus pour le 3e trimestre 2026 comprise entre 61 MdsUSD et 64 MdsUSD, une fourchette dont le point médian est légèrement inférieur aux attentes et qui traduit une poursuite du ralentissement de la croissance.

Wedbush abaisse son objectif de cours

Voyant dans ces projections "de quoi alimenter les débats chez les investisseurs autour du ROIC (retour sur capital investi) des capex", le broker abaisse son objectif de cours sur Meta de 671 USD à 595 USD, tout en maintenant son opinion "neutre".

"Bien qu'il existe de véritables initiatives stratégiques susceptibles de favoriser une meilleure monétisation à terme, nous estimons que Meta n'en est qu'aux prémices de la plupart d'entre elles", prévient l'intermédiaire financier.

Selon Wedbush, la forte croissance des dépenses d'investissement nécessaires à leur déploiement implique un horizon plus lointain pour le ROIC associé et, si l'activité publicitaire demeure solide, elle montre également des signes de ralentissement.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/07/2026 à 17:10:00.

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