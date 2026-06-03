Meta perd son recours contre le statut de “gardien” attribué à Messenger par l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire Meta au paragraphe 5) par Foo Yun Chee et Inti Landauro

Meta Platforms META.O a perdu mercredi son combat contre la classification par l'UE de son application Messenger comme un puissant “gardien”, ce qui impose des obligations aux entreprises technologiques exerçant une influence significative.

La deuxième plus haute juridiction européenne a confirmé la conclusion de la Commission européenne selon laquelle Messenger constitue une passerelle importante permettant aux entreprises d'atteindre les utilisateurs, ce qui entraîne des obligations au titre de la loi sur les marchés numériques de l'Union.

“La Commission n’a pas commis d’erreur en concluant que Messenger constitue à elle seule une passerelle importante”, ont déclaré les juges.

Le Tribunal de l'Union européenne, basé à Luxembourg, a toutefois annulé la désignation de “gardien” pour la plateforme Marketplace de Meta, estimant que la Commission n'avait pas suffisamment expliqué son raisonnement. Cette décision est largement théorique, la Commission ayant déjà retiré cette désignation l'année dernière lorsque Marketplace est passé sous le seuil d'utilisateurs requis.

“Nous saluons l’arrêt de la Cour concernant Marketplace, qui confirme que cette plateforme n’aurait pas dû être désignée en premier lieu. Nous examinons actuellement la conclusion de la Cour concernant Messenger et étudierons les options qui s’offrent à nous”, a déclaré un porte-parole de Meta.

La DMA, entrée en vigueur en 2023, établit une liste de règles à respecter et d’interdictions visant à limiter le pouvoir des géants de la tech et à créer des conditions de concurrence équitables pour les concurrents.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, la plus haute juridiction européenne.

L'affaire est la suivante: T-1078/23, Meta Platform contre Commission.