Meta ouvre un data center à Kansas City et prépare ses sites optimisés pour l'IA
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 15:41
Ce site, lancé en 2022, a mobilisé en moyenne 1500 travailleurs du bâtiment à son pic et créera plus de 100 emplois permanents.
Brad Davis, directeur du développement économique et communautaire des data centers, souligne le choix de Kansas City pour la qualité de ses infrastructures et de ses partenaires locaux.
Le centre, certifié LEED Gold, fonctionne avec une électricité 100% renouvelable et intègre des solutions de refroidissement économes en eau. Meta a déjà investi plus de 1 MUSD dans des écoles et associations locales et prévoit le lancement, dès 2026, d'une nouvelle génération de data centers optimisés pour l'intelligence artificielle.
