 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 937,94
-0,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Meta ouvre un data center à Kansas City et prépare ses sites optimisés pour l'IA
information fournie par Cercle Finance 21/08/2025 à 15:41

(Zonebourse.com) - Meta annonce la mise en service de son data center de Kansas City (Missouri) représentant un investissement de plus de 1 MdUSD.

Ce site, lancé en 2022, a mobilisé en moyenne 1500 travailleurs du bâtiment à son pic et créera plus de 100 emplois permanents.

Brad Davis, directeur du développement économique et communautaire des data centers, souligne le choix de Kansas City pour la qualité de ses infrastructures et de ses partenaires locaux.

Le centre, certifié LEED Gold, fonctionne avec une électricité 100% renouvelable et intègre des solutions de refroidissement économes en eau. Meta a déjà investi plus de 1 MUSD dans des écoles et associations locales et prévoit le lancement, dès 2026, d'une nouvelle génération de data centers optimisés pour l'intelligence artificielle.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
738,9350 USD NASDAQ -1,17%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 7 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street poursuit sa baisse, entre aversion au risque et craintes économiques
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:10 

    La Bourse de New York recule à nouveau jeudi, les investisseurs se détournant des mégacapitalisations dans un mouvement d'aversion au risque, alors que les craintes économiques liées aux droits de douane se multiplient. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones reculait de ... Lire la suite

  • Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen
    information fournie par AFP 21.08.2025 16:07 

    Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'UE et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux. "Malheureusement, nous n'avons ... Lire la suite

  • Des Palestiniens se précipitent pour se mettre à l'abri après qu'une frappe israélienne a touché un immeuble à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )
    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza
    information fournie par AFP 21.08.2025 15:49 

    L'armée israélienne resserre son étau sur la ville de Gaza, où ses troupes ont lancé de premières opérations et poursuivi leurs bombardements jeudi avec l'objectif de prendre ce dernier grand bastion du Hamas dans le territoire palestinien dévasté par plus de 22 ... Lire la suite

  • Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre dans le rouge avant Jackson Hole
    information fournie par Reuters 21.08.2025 15:48 

    La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, alors que les investisseurs continuent d'analyser les résultats des détaillants américains, dans l'attente du symposium de la Réserve fédérale (Fed) à Jackson Hole. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank