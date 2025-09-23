Meta lance une fonction de traduction en temps réel sur WhatsApp

Meta Platforms META.O a annoncé mardi l'introduction d'une fonction de traduction pour son service de messagerie WhatsApp, dans le but de faciliter les discussions interlangues parmi ses plus de 3 milliards d'utilisateurs.

Les traductions seront initialement disponibles en six langues sur les appareils Android et en 19 langues sur les iPhones, et d'autres langues suivront.

"Les traductions de messages ont été conçues pour protéger la confidentialité de vos discussions. C'est pourquoi les traductions sont effectuées sur votre appareil, sans que WhatsApp puisse les voir", explique Meta dans un blog.

Les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur un message et taper sur "Traduire" pour voir le message dans une autre langue. La fonction fonctionne pour les chats personnels et de groupe, ainsi que pour les mises à jour de canaux.

Les utilisateurs d'Android peuvent également activer la traduction automatique pour l'ensemble d'un fil de discussion afin que les futurs messages soient traduits par défaut.