Meta lance une fonction de traduction en temps réel sur WhatsApp
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 18:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé mardi l'introduction d'une fonction de traduction pour son service de messagerie WhatsApp, dans le but de faciliter les discussions interlangues parmi ses plus de 3 milliards d'utilisateurs.

Les traductions seront initialement disponibles en six langues sur les appareils Android et en 19 langues sur les iPhones, et d'autres langues suivront.

"Les traductions de messages ont été conçues pour protéger la confidentialité de vos discussions. C'est pourquoi les traductions sont effectuées sur votre appareil, sans que WhatsApp puisse les voir", explique Meta dans un blog.

Les utilisateurs peuvent appuyer longuement sur un message et taper sur "Traduire" pour voir le message dans une autre langue. La fonction fonctionne pour les chats personnels et de groupe, ainsi que pour les mises à jour de canaux.

Les utilisateurs d'Android peuvent également activer la traduction automatique pour l'ensemble d'un fil de discussion afin que les futurs messages soient traduits par défaut.

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
762,4699 USD NASDAQ -0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

