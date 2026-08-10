Meta lance un nouveau modèle d'IA, Zuckerberg prônant une approche "open-weight"

Mark Zuckerberg, PDG de Meta META.O , a appelé à un assouplissement des barrières américaines pour les modèles d'IA "open source" afin de mieux rivaliser avec les concurrents chinois, alors que le géant des réseaux sociaux a dévoilé lundi un nouveau modèle "open-weight" et a annoncé son intention de lancer prochainement d’autres modèles de ce type.

Ce nouveau modèle, baptisé "Muse Glimmer", est nettement plus léger que les principaux modèles d’IA de ses concurrents. Conçu pour des tâches "agentiques", il peut fonctionner sur un Mac ou un PC équipé d’une seule carte graphique, l’objectif étant de répondre à la demande en systèmes d’IA fonctionnant directement sur les appareils des utilisateurs.

Les modèles à poids ouverts sont généralement moins coûteux que les modèles phares des laboratoires dits "de pointe", tels qu’OpenAI et Anthropic. Ils sont également dotés de composants centraux accessibles au public, ce qui facilite leur personnalisation, contrairement aux modèles fermés que les entreprises gardent entièrement sous leur contrôle.

Le lancement de Meta intervient alors que le géant des réseaux sociaux cherche à renforcer sa position après avoir constitué l’année dernière une nouvelle équipe de superintelligence, à grands frais, afin de se relancer dans la course à l’IA aux enjeux considérables.

La déclaration de Mark Zuckerberg marque également la dernière manifestation de soutien en faveur de l’IA à poids ouvert, qui gagne du terrain alors que les entreprises se méfient de la flambée des coûts liés à l’IA et s’inquiètent des récents incidents de cybersécurité impliquant des modèles d’Anthropic, d’OpenAI et de Meta.

Hugging Face, le site collaboratif de codage en IA qui a été piraté par un modèle OpenAI défectueux, a déclaré le mois dernier avoir utilisé un modèle chinois à poids ouvert pour se défendre contre l’attaque, car les modèles à code source fermé sont soumis à des restrictions d’utilisation dans le domaine de la cybersécurité.

L'action Meta, qui a chuté d'environ 10% depuis le début de l'année, a progressé de 1% lundi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

UNE RÉVISION DES POLITIQUES EST NÉCESSAIRE POUR STIMULER LES MODÈLES À POIDS OUVERT

Mark Zuckerberg a déclaré dans un communiqué que les États-Unis devaient repenser leurs politiques si les entreprises nationales voulaient prendre la tête dans le domaine des modèles à poids ouverts. Les start-ups chinoises mènent la course aux modèles open-weight : le Kimi K3 de Moonshot, aux côtés du Qwen3.8-Max d’Alibaba et du V4-Flash de DeepSeek, offrent des performances qui rivalisent avec celles des meilleurs systèmes développés par les laboratoires américains d’IA. En revanche, les modèles phares des développeurs américains OpenAI, Anthropic et Google (

GOOGL.O , filiale d’Alphabet) sont à code source fermé.

"Les laboratoires étrangers disposent actuellement de plusieurs avantages dans ce domaine, car les laboratoires américains doivent se conformer à de nombreuses restrictions supplémentaires concernant les données d’entraînement", a déclaré Mark Zuckerberg, faisant référence aux modèles open source.

"La politique américaine doit réduire ces frictions supplémentaires si nous voulons que les modèles open source américains prennent le dessus à terme", a déclaré Mark Zuckerberg, ajoutant que restreindre l’accès aux modèles open source étrangers n’était pas une solution efficace.

L’administration du président américain Donald Trump a indiqué aux développeurs d’IA au début du mois qu’elle ne soumettrait pas les modèles d’IA à poids ouvert à des tests de sécurité volontaires, selon deux sources proches des discussions.

Dans sa déclaration, Mark Zuckerberg a également dit que Meta mettrait en place une structure de gouvernance visant à donner à ses administrateurs indépendants le pouvoir d’approuver les critères de sécurité pour la mise sur le marché des modèles.

(Rédigé par Ananya Palyekar et Shubham Kalia à Bangalore; Version française Matthieu Huchet; édité par Benoit Van Overstraeten)