Meta lance sa première émission d'obligations en euros, un nouveau test pour le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour mieux comprendre le contexte)

par Dhara Ranasinghe et Yoruk Bahceli

Meta Platforms MET.O a lancé mercredi sa première émission d’obligations libellées en euros, selon une note du chef de file consultée par Reuters, alors que les géants de la techpoursuivent leurs levées de fonds, malgré les doutes qui émergent quant à la solidité du boom de l’IA.

Les souscriptions pour cette première émission d’obligations en euros à tranches multiples sont désormais ouvertes, précise la note. Les échéances de ces obligations vont de 4 à 38 ans, ajoute-t-elle.

Le géant de la technologie a annoncé mardi qu’il levait 15 milliards de dollars grâce à une émission obligataire en dollars américains en cinq tranches, alors que la société mère de Facebook se tourne vers les marchés de la dette pour financer l’accélération de ses investissements dans les infrastructures d’IA.

Cette émission s’inscrit dans une vague de levées de fonds liées à l’IA, les entreprises recherchant des capitaux pour leurs centres de données, leurs capacités de calcul et l’expansion de leurs services cloud, alors même qu’elles comptaient traditionnellement sur de solides réserves de trésorerie pour financer leur croissance.

Meta est le deuxième géant technologique à faire appel aux marchés obligataires européens cette semaine. Alphabet GOOG.O , la société mère de Google , a vendu lundi pour 6 milliards d’euros (soit 6,74 milliards de dollars) d’obligations, dans le cadre d’une émission qui a suscité une forte demande, avec un carnet d’ordres dépassant les 17 milliards d’euros.

Les inquiétudes concernant le financement nécessaire pour soutenir les dépenses importantes en matière d’intelligence artificielle, ainsi que les rendements requis pour justifier cet investissement, ont pesé sur les actions et les obligations technologiques ces dernières semaines. Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a chuté de 5 % en octobre.

La vente de Meta intervient également dans le contexte de la victoire écrasante des démocrates lors des élections de mi-mandat américaines de mardi , ce qui a alimenté les craintes que la croissance rapide du secteur de l’IA ne soit freinée par une surveillance réglementaire accrue.

L'émission de dette en devises étrangères permet également aux entreprises de se couvrir contre le risque de change lié à leurs actifs internationaux, tout en tirant parti de coûts d'emprunt relativement plus bas sur des marchés comme celui de l'Europe.

Les marchés de capitaux européens, très développés, constituent une source de financement attractive.

Mercredi, l’action Meta est restée globalement stable sur la plateforme européenne Tradegate, avant l’ouverture des marchés américains.

Selon la note, Citi et Morgan Stanley sont les chefs de file de l'opération.

(1 dollar = 0,8905 euro)