Meta interdit les publicités TikTok sur ses plateformes aux États-Unis

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(Refonte complète avec déclaration Meta et contexte)

par Rishabh Jaiswal et Mrinmay Dey

Meta META.O , propriétaire de Facebook et d’Instagram, a interdit les publicités de ByteDance, la société mère chinoise de TikTok, sur ses plateformes aux États-Unis et dans quelques autres pays, a déclaré jeudi un porte-parole de l’entreprise.

Cette décision marque une escalade dans la rivalité de longue date entre Meta et ByteDance, dont l’application de partage de vidéos TikTok s’est imposée comme l’un des concurrents les plus redoutables de Meta en matière d’engagement des utilisateurs, de créateurs et de recettes publicitaires.

L'interdiction de Meta prend effet immédiatement aux États-Unis, au Canada, en Égypte, en Indonésie, au Japon, en Thaïlande et au Vietnam, et s'étend aux annonceurs tiers menant des campagnes renvoyant vers TikTok et d'autres services de ByteDance dans ces pays, a précisé Meta.

“Nous ne sommes pas tenus de diffuser les publicités d’un concurrent dont l’objectif est d’éloigner les utilisateurs de nos applications”, a déclaré Meta. “Refuser de fournir des services promotionnels à un concurrent est une pratique commerciale courante dans tous les secteurs. Nous continuerons à nous démarquer par la qualité de nos produits et l’expérience utilisateur.”

TikTok et ByteDance n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant la décision de Meta.

Le site web de TikTok indique que l’application ne prend pas en charge les liens qui ouvrent d’autres applications de réseaux sociaux ou permettent aux utilisateurs de s’y connecter. Cependant, les utilisateurs peuvent toujours ajouter à leur profil des liens redirigeant vers les sites web de ces plateformes.

Meta a exhorté TikTok et YouTube à suivre les mesures qu’elle s’était engagée à prendre en août en matière de sécurité des adolescents, à la suite d’un accord pouvant atteindre 18 milliards de dollars conclu avec plusieurs États américains concernant les préjudices causés aux enfants par les réseaux sociaux.

En août, Meta a accepté d’imposer des limites d’utilisation quotidiennes et de restreindre l’utilisation nocturne par les enfants qui utilisent Facebook et Instagram, ainsi que de renforcer les mesures visant à empêcher les enfants d’accéder à des contenus soumis à une restriction d’âge.

TikTok n’a pas commenté publiquement la campagne de Meta, mais la plateforme a conclu en septembre un accord avec l’Alabama qui l’oblige à imposer de nouvelles limites d’utilisation et à renforcer les mesures de vérification de l’âge pour les utilisateurs de cet État, mettant ainsi fin aux accusations selon lesquelles elle mettait les enfants en danger et induisait les consommateurs en erreur quant à sa sécurité.

TikTok opère aux États-Unis sous la forme d’une coentreprise à participation majoritaire américaine , à la suite d’un accord visant à protéger les données des utilisateurs américains et à éviter l’interdiction aux États-Unis d’une application utilisée par plus de 200 millions d’utilisateurs dans le pays.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à annoncer l’interdiction de Meta plus tôt dans la journée de jeudi.