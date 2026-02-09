Meta et YouTube conçoivent des applications pour rendre les enfants dépendants, selon le jury à l'ouverture d'un procès historique

Une Californienne demande des dommages-intérêts pour des troubles mentaux

Un cas parmi des milliers d'autres de préjudices subis par des jeunes

Le directeur général de Meta, Zuckerberg, devrait témoigner pour la défense

Meta Platforms et YouTube ont délibérément conçu des produits dont ils savaient qu'ils rendraient les enfants dépendants, a déclaré lundi aux jurés californiens l'avocat d'une femme poursuivant les deux sociétés, lors d'un procès qui permettra de déterminer si les plateformes de Big Tech peuvent être tenues pour responsables de la conception de leurs applications.

La jeune femme de 20 ans, identifiée comme Kaley G.M. au tribunal, poursuit Meta Platforms META.O , la société mère de Facebook et d'Instagram, et Google GOOGL.O , la société d'Alphabet, propriétaire de YouTube.

Kaley a été accrochée aux médias sociaux à un jeune âge en raison de la conception addictive des applications, a déclaré son avocat Mark Lanier aux jurés. Selon M. Lanier, des documents internes montrent que "ces entreprises ont construit des machines conçues pour rendre les cerveaux des enfants dépendants, et qu'elles l'ont fait exprès."

Les avocats de Meta et de YouTube devaient faire leurs déclarations liminaires lundi après-midi. Les deux entreprises ont nié les allégations.

Un verdict en défaveur des entreprises technologiques pourrait ouvrir la voie à des affaires similaires devant les tribunaux d'État et ébranler la défense juridique de longue date de l'industrie aux États-Unis contre les allégations de préjudice causé aux utilisateurs. Google, Meta, TikTok et Snap

SNAP.N font face à des milliers de poursuites en Californie.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms, devrait être appelé à témoigner lors du procès, qui devrait s'étendre jusqu'en mars. TikTok et Snap ont conclu un accord avec Kaley avant le procès.

Kaley devrait également témoigner. Elle affirme que les applications ont alimenté sa dépression et ses pensées suicidaires et elle cherche à tenir les entreprises pour responsables.

Ses avocats tentent de démontrer que les entreprises ont fait preuve de négligence dans la conception des applications, qu'elles n'ont pas averti le public des risques et que les plates-formes ont joué un rôle important dans ses blessures. S'ils obtiennent gain de cause, le jury examinera s'il y a lieu de lui accorder des dommages-intérêts pour préjudice moral, et pourrait également lui imposer des dommages-intérêts punitifs.

Meta et Google prévoient de se défendre en mettant en avant d'autres éléments de la vie de Kaley, en exposant leurs travaux sur la sécurité des jeunes et en essayant de se distancer des utilisateurs qui téléchargent des contenus préjudiciables.

Carolyn Kuhl, juge à la Cour supérieure de Los Angeles, qui supervise le procès, a indiqué aux jurés que les entreprises ne pouvaient être tenues pour responsables de la recommandation de contenus créés par d'autres, mais seulement de la conception et du fonctionnement de leurs plateformes.

En vertu de la législation américaine, les entreprises de l'internet sont largement exonérées de toute responsabilité pour les contenus publiés par leurs utilisateurs. Si le jury de cette affaire rejette cette défense, cela pourrait ouvrir la voie à d'autres actions en justice affirmant que les plateformes sont nuisibles de par leur conception.

LES MÉDIAS SOCIAUX CONFRONTÉS À UN RETOUR DE BÂTON JURIDIQUE

Outre les affaires comme celle de Kaley devant les tribunaux de l'État, les entreprises sont confrontées à plus de 2 300 actions similaires intentées par des parents, des districts scolaires et des procureurs généraux d'État devant les tribunaux fédéraux. Le juge qui supervise ces poursuites évalue les protections des entreprises en matière de responsabilité avant le premier procès sur les plaintes devant le tribunal fédéral, qui pourrait avoir lieu dès le mois de juin.

Lundi également, un jury de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, a entendu les déclarations préliminaires dans l' affaire , dans laquelle l'État accuse Meta de tirer profit de ses plateformes tout en exposant des enfants et des adolescents à l'exploitation sexuelle et en nuisant à leur santé mentale.

"Il est vrai qu'aux États-Unis, toutes les entreprises ont pour objectif de gagner de l'argent", a déclaré au jury Donald Migliori, avocat du procureur général du Nouveau-Mexique. Mais, a-t-il ajouté, "Meta a réalisé ses bénéfices tout en présentant faussement en public que ses plateformes étaient sans danger pour les jeunes, en minimisant ou en mentant carrément sur ce qu'elle sait des dangers de ses plateformes."

Les avocats de Meta, qui a nié les allégations et accusé le Nouveau-Mexique d'avoir mené une enquête contraire à l'éthique, devraient présenter leurs déclarations préliminaires dans le courant de la journée de lundi.

La vague de litiges aux États-Unis s'inscrit dans le cadre d'une réaction globale contre les plateformes de médias sociaux au sujet de la santé mentale des enfants. L'Australie et l'Espagne ont interdit l'accès aux plateformes de médias sociaux aux utilisateurs de moins de 16 ans, et d'autres pays envisagent des restrictions similaires.