Hausse vue en Europe avant Nvidia, face à la chute du pétrole

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam à Amsterdam

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mercredi à l'ouverture, des ‌espoirs de réouverture du détroit d'Ormuz faisant chuter les cours du Brent, dans l'attente des résultats décisifs de Nvidia.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ​gagner 0,31% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une légère baisse de 0,05% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres et le Stoxx 600 pourraient avancer de 0,30% et de 0,17% respectivement.

L'Iran a déclaré avoir repris les négociations avec Oman concernant la gestion du détroit d'Ormuz, suscitant des espoirs sur les ​marchés, alors que Téhéran fait face à une pression économique accrue de la part du président américain Donald Trump.

Les cours pétroliers sont à la baisse pour la troisième journée consécutive, face à la perspective d'une augmentation de ​l'offre transitant par le détroit d'Ormuz.

Le Brent recule de 1,93% à 86,87 dollars ⁠le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,95% à 80,75 dollars.

Depuis le début de la semaine, le Brent a chuté d'environ ‌7,8% et le WTI de 7,2%.

"Bien qu’il n’y ait eu aucun progrès concret ni aucun détail concernant l’accord entre l’Iran et Oman, puisque l’Iran a réaffirmé que le détroit d’Ormuz resterait fermé jusqu’à ce que les conditions soient remplies, l’évolution des cours suggère que ​les marchés anticipent rapidement l’optimisme suscité par une annonce provisoire", ‌ont indiqué les analystes de JP Morgan dans une note.

En parallèle, les investisseurs se préparent à la publication décisive ⁠des résultats du deuxième trimestre de Nvidia, géant des puces électroniques, les marchés s'interrogeant sur la pérennité de l'essor des dépenses en intelligence artificielle (IA).

Les analystes de JP Morgan ont estimé qu'il était probable que la publication des résultats de Nvidia "soutienne la tendance liée à l'IA, sans pour autant donner un élan significatif à court terme" ⁠au secteur des semi-conducteurs.

"La question n'est ‌pas tant de savoir si Nvidia dépassera les prévisions, mais plutôt quelle sera l'ampleur de ce dépassement et si les prévisions sont ⁠suffisamment solides pour que les attentes en matière de bénéfices continuent de progresser", a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo à Singapour.

LES VALEURS ‌À SUIVRE :

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mardi, profitant du rebond des valeurs technologiques à la veille de la ⁠publication des résultats trimestriels de Nvidia, tandis que les replis des prix du pétrole et des titres obligataires ⁠ont aussi contribué à rassurer les investisseurs.

L'indice ‌Dow Jones a gagné 0,30%, ou 160,24 points, à 53.577,40 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 24,38 points, soit 0,32%, à 7.677,24 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de ​son côté de 171,11 points (0,66%) à 26.151,30 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques sont en hausse, ‌dans le sillage de la chute des cours pétroliers face à la reprise des négociations entre l'Iran et Oman concernant le détroit d'Ormuz.

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,62%.

En Chine, ​l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,58% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,87%.

La Bourse de Hong Kong gagne 0,82%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché des changes, le billet vert s'affaiblit légèrement, les derniers développements encourageants au Moyen-Orient donnant l'appétit à la prise de risque, en attendant la publication ⁠prévue plus tard dans la journée du rapport sur l'inflation aux États-Unis.

Le dollar grappille 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,1% à 1,1662 dollar .

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,0 point de base à 4,6485%, après avoir reculé de 6,5 points de base mardi. Le deux ans cède quant à lui 0,5 point de base à 4,1990%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 1,4 point de base à 3,1905%, tandis que le deux ans perd 3,5 points de base à 2,7743%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Inflation PCE juillet

- sur un mois +0,1% -0,1%

- sur ​un an +3,3% +3,3%

USA 12h30 PIB (estimation) T2 1,5% 1,6%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)