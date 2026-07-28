Meta et BlackRock s'allient pour un campus de centres de données au Texas

Meta Platforms et BlackRock annoncent une initiative visant à développer et à détenir un campus de centres de données à El Paso, au Texas. Ce campus sera contrôlée par une société elle-même détenue à 20% par le géant des réseaux sociaux et à 80% par des fonds gérés par BlackRock.

Ce campus ultramoderne de centres de données disposera d'une capacité de calcul de 1 gigawatt et jouera un rôle essentiel dans le développement des technologies d'IA de Meta, en accélérant les progrès des modèles d'IA et en soutenant les améliorations de son coeur de métier.

Meta assurera la gestion de la construction, l'administration et la gestion des actifs du campus, et en sera le premier et unique occupant à son achèvement. La transaction devrait être finalisée dans les prochains jours et le projet prévoit de commencer à déployer cette capacité en 2028.

Le centre de données d'El Paso représente un investissement de plus de 10 MdsUSD de la part de Meta, soutenant plus de 4 000 emplois dans la construction au plus fort du chantier et 300 emplois d'exploitation une fois le site achevé. Plus de 2 300 ouvriers sont déjà présents sur le site.

Les fonds gérés par BlackRock détiendront 80% de la société, tandis que Meta conservera les 20% restants. Les parties se sont engagées à financer leur participation au prorata des quelque 14 MdsUSD de coûts totaux de développement des bâtiments ainsi que des infrastructures d'électricité, de refroidissement et de connectivité durables du campus.

A la clôture financière, Meta apportera au capital de la société des terrains et des actifs en cours de construction d'une valeur d'environ 2,3 MdsUSD, tandis que BlackRock apportera une contribution en numéraire d'environ 4,9 MdsUSD. Meta recevra une distribution unique d'environ 1 MdUSD afin d'aligner les participations conformément à la répartition 80/20.

La maison-mère de Facebook conclura des contrats de location avec la société pour l'utilisation de l'ensemble du campus de centres de données. Les baux auront une durée initiale de quatre ans, assortie de quatre options de prolongation, offrant à Meta une flexibilité à long terme sur une durée potentielle de 20 ans.