Meta et 29 États se retrouvent devant les tribunaux dans ce qui constitue à ce jour le plus grand défi en matière de litiges concernant les réseaux sociaux et les mineurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les États réclament une décision à l'échelle nationale imposant des restrictions d'âge et supprimant le défilement infini

* Meta estime que les dommages-intérêts pourraient atteindre 1 400 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, soit un montant proche de sa capitalisation boursière de 1 500 milliards (XX milliards d'euros) de dollars

* Les experts juridiques qualifient ce procès d'"existentiel".

(Ajout d'un lien vers une fiche d'information sur les litiges plus généraux liés aux réseaux sociaux au paragraphe 4) par Diana Novak Jones

Meta Platforms META.O devra faire face à une coalition de procureurs généraux d’État lors d’un procès devant un tribunal fédéral californien qui s’ouvrira mercredi. L’entreprise est accusée d’avoir conçu Facebook et Instagram de manière à rendre ces plateformes addictives pour les enfants, une affaire qui pourrait l’exposer à des dommages-intérêts colossaux et la contraindre à apporter des changements radicaux à ses plateformes.

Le procès, qui se tiendra à Oakland et devrait durer sept semaines, examinera les allégations du Colorado, du Kentucky, de la Californie et du New Jersey selon lesquelles Meta aurait conçu ses plateformes pour maintenir les jeunes utilisateurs sous l’emprise de la dépendance et aurait induit les consommateurs en erreur quant à leur sécurité. Il portera également sur les allégations de 29 États selon lesquelles l’entreprise aurait illégalement collecté et utilisé les données d’enfants, en violation de la loi fédérale. La sélection du jury aura lieu mercredi, et les plaidoiries d’ouverture devraient débuter le 18 août. Le fondateur et directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, devrait témoigner, tout comme le directeur d’Instagram, Adam Mosseri. En termes de dommages-intérêts potentiels et d’implications pour Meta, ce procès constitue le plus grand test à ce jour dans le domaine des litiges liés aux réseaux sociaux et aux jeunes, et intervient dans un contexte de remise en question plus large à l’échelle mondiale concernant les effets des réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs . Meta a déclaré que les dommages-intérêts pourraient atteindre 1 400 milliards (XX milliards d'euros) de dollars , un montant proche de la capitalisation boursière de l’entreprise, qui s’élève à 1 500 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, bien que les procureurs généraux n’aient pas révélé publiquement le montant qu’ils pourraient réclamer.

Les procureurs généraux du Colorado, du Kentucky, de Californie et du New Jersey demandent également au juge de rendre une ordonnance obligeant l’entreprise à mettre en place des restrictions d’âge, à supprimer le défilement infini et à apporter d’autres modifications à ses plateformes.

Un porte-parole de Meta a déclaré que l’entreprise rejetait fermement ces allégations et était convaincue que les preuves démontreraient son engagement de longue date en faveur des jeunes.

"Nous avons écouté les parents, collaboré avec des experts et les forces de l’ordre, et mené des recherches approfondies pour comprendre les enjeux les plus importants", a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

UN BILAN PLUS LARGE Le recours des États, déposé en 2023, fait suite à une enquête menée conjointement par plusieurs États sur l’impact d’Instagram et de Facebook sur les jeunes utilisateurs. Cette enquête a été annoncée à la suite des révélations de Frances Haugen, lanceuse d’alerte chez Meta, qui a témoigné devant une commission du Sénat américain en 2021, affirmant que l’entreprise savait que ses produits pouvaient nuire aux jeunes utilisateurs et connaissait les moyens de les rendre plus sûrs, mais avait choisi de ne pas apporter ces changements afin de privilégier la recherche de profits plus élevés. "Meta sait que ses plateformes nuisent aux enfants et aux adolescents, mais continue de maintenir les jeunes dans une dépendance, comme nous l’avons allégué dans notre action en justice", a déclaré la procureure générale du New Jersey, Jennifer Davenport, dans un communiqué publié avant le procès. "Nos enfants ne sont pas des données à monétiser." Un sondage Reuters/Ipsos réalisé la semaine dernière a révélé qu’une majorité écrasante d’Américains — 85% — estime que les réseaux sociaux peuvent créer une dépendance chez les enfants, 61% des personnes interrogées estimant que les entreprises de réseaux sociaux doivent faire l’objet d’une surveillance plus stricte.

Meta et d’autres entreprises de réseaux sociaux font face à une pression croissante de la part des législateurs et devant les tribunaux. Le procès de mercredi s’inscrit parmi les milliers d’affaires intentées par des États, des municipalités, des districts scolaires et des particuliers, qui reprochent à ces entreprises de nuire aux jeunes utilisateurs.

Meta a déclaré que cette vague de poursuites judiciaires pourrait avoir de graves répercussions sur ses activités et ses résultats financiers.

Les procès dans les deux affaires qui ont déjà été portés devant un jury se sont soldés par des verdicts défavorables à Meta, et la semaine dernière, un juge du Nouveau-Mexique a condamné l’entreprise à verser 567 millions (XX millions d'euros) de dollars et à apporter des modifications à ses plateformes après l’avoir jugée responsable d’avoir aggravé une crise de santé mentale chez les enfants dans cet État. L’entreprise a également conclu un accord à l’amiable dans le cadre d’un procès intenté par un district scolaire du Kentucky, dont l’audience était prévue en juin.

Meta a globalement nié les allégations formulées dans ces affaires, affirmant avoir œuvré à la protection des enfants sur ses plateformes. L’entreprise a fait valoir qu’elle n’aurait pas pu induire les consommateurs en erreur quant au caractère addictif de ses plateformes, car la "dépendance aux réseaux sociaux" n’est pas un trouble psychiatrique reconnu. Selon des experts juridiques, ce dernier procès pourrait constituer un tournant décisif pour Meta, les récents revers essuyés devant les tribunaux ayant accru la pression sur l’entreprise. "Les importantes condamnations aux dommages-intérêts et les injonctions judiciaires concernant certaines fonctionnalités constituent toutes deux des menaces potentielles pour la survie des défendeurs du secteur des réseaux sociaux", a déclaré Eric Goldman, professeur et codirecteur du High Tech Law Institute à la faculté de droit de l’université de Santa Clara.

UN PROCÈS INHABITUEL Lundi, Meta a échoué dans une dernière tentative visant à reporter le procès et à mettre fin aux milliers d’autres poursuites dont elle fait l’objet, après qu’un tribunal américain a rejeté son appel contre les décisions autorisant la poursuite des procédures, estimant qu’il avait été interjeté trop tôt. La juge fédérale de district Yvonne Gonzalez Rogers, qui a également présidé le procès intenté par Elon Musk contre OpenAI et son directeur général Sam Altman, supervisera le procès et rendra sa décision à l’issue de celui-ci, en octobre. Mme Rogers a pris la décision inhabituelle de constituer un jury consultatif chargé de se prononcer sur des questions spécifiques qui l’aideront à fonder son jugement. Les jurys consultatifs, qui sont très rarement utilisés, rendent des verdicts sur des questions spécifiques choisies par la juge — mais celle-ci est libre de ne pas tenir compte de leurs conclusions dans son jugement. Outre des dommages-intérêts, les États demandent à la juge Rogers d’ordonner aux plateformes d’apporter des changements à l’échelle nationale. Ils souhaitent que Meta mette en place des restrictions d’âge pour les utilisateurs, supprime tous les algorithmes et modèles d’IA créés à partir de données d’enfants, et élimine des fonctionnalités telles que le défilement infini et les notifications. Ils demandent également au tribunal d’ordonner à Meta de modifier l’algorithme qu’elle utilise pour promouvoir du contenu afin de privilégier le bien-être plutôt que l’engagement, et de fixer des limites de temps strictes pour les jeunes utilisateurs, parmi de nombreux autres changements.

Cette action en justice fait partie des plus de 3 000 plaintes déposées devant les tribunaux fédéraux par des districts scolaires, des particuliers et d’autres parties contre Meta, Snap Inc SNAP.N , Alphabet (maison mère de YouTube)

GOOGL.O et ByteDance (maison mère de TikTok), qui ont été regroupées devant la juge Rogers. Un deuxième groupe de plus de 3 300 actions en justice, intentées principalement par des particuliers contre ces entreprises, est en instance devant le tribunal d’État de Los Angeles.