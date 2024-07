Meta envisagerait d'investir plusieurs milliards dans EssilorLuxottica

A la Bourse de Paris, l'action EssilorLuxottica a accru ses gains et progresse désormais de 5,98% à 201,20 euros.

(AOF) - Meta, la maison-mère de Facebook, a envisagé un investissement de plusieurs milliards d'euros dans EssilorLuxottica, alors que le groupe de médias sociaux intensifie ses efforts pour développer des lunettes intelligentes, affirme le Financial Times citant des sources proches du dossier. Il n'y a aucune garantie qu'un investissement soit réalisé, ont déclaré les personnes proches des discussions.

