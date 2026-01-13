Meta envisage un doublement de la production des lunettes Ray-Ban à IA
Cette montée en puissance s'inscrit dans une stratégie plus large de Meta visant à déployer l'IA dans des appareils maîtrisés en interne, réduisant sa dépendance aux smartphones concurrents. Le partenariat avec EssilorLuxottica, qui dispose d'une infrastructure industrielle et commerciale de premier plan, facilite cette transition vers une adoption plus large de la réalité augmentée via des objets du quotidien. L'objectif initial de 10 millions de lunettes produites d'ici fin 2026 serait déjà sur le point d'être atteint.
Depuis le lancement des premières lunettes connectées en 2021, la collaboration entre Meta et EssilorLuxottica s'est renforcée, notamment par la prise de participation de Meta au capital de son partenaire. La dernière version, les Ray-Ban Display, équipée d'un affichage textuel intégré, a été lancée en septembre aux États-Unis au prix de 799 dollars. Devant l'ampleur de la demande, Meta a dû suspendre leur commercialisation dans plusieurs pays faute de stocks.
