Meta enrichit son assistant IA avec des fonctions autonomes

Meta introduit de nouvelles fonctionnalités pour Meta AI sur certains marchés afin de permettre à son assistant d'exécuter des tâches de manière autonome. Le groupe poursuit ainsi le développement de son offre d'intelligence artificielle tout en lançant une nouvelle application destinée aux vendeurs de Facebook Marketplace.

Meta AI s'appuie désormais sur le modèle Muse Spark 1.1, conçu pour comprendre le contexte de l'utilisateur et réaliser certaines actions sans nécessiter d'instructions répétées. L'assistant peut notamment générer des synthèses quotidiennes du calendrier et automatiser des tâches récurrentes, comme la préparation de menus hebdomadaires ou de mises à jour sur des tendances spécifiques.

Ces nouvelles fonctions sont disponibles dans un premier temps sur certains marchés via l'application Meta AI et le site meta.ai, avant un déploiement progressif sur d'autres régions et plateformes, notamment WhatsApp. Meta précise que les utilisateurs conservent le contrôle de leurs interactions avec l'assistant et que le mode incognito reste accessible pour les conversations privées.

En parallèle, le groupe a lancé l'application "Seller", qui propose des outils de vente destinés aux commerçants présents sur Facebook Marketplace. Meta a présenté ces annonces comme une nouvelle étape vers une "superintelligence personnelle" capable d'accompagner les utilisateurs au quotidien, avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre prévue le 29 juillet après la clôture de Wall Street.