 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta enrichit son assistant IA avec des fonctions autonomes
information fournie par Zonebourse 24/07/2026 à 20:17
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Meta introduit de nouvelles fonctionnalités pour Meta AI sur certains marchés afin de permettre à son assistant d'exécuter des tâches de manière autonome. Le groupe poursuit ainsi le développement de son offre d'intelligence artificielle tout en lançant une nouvelle application destinée aux vendeurs de Facebook Marketplace.

Meta AI s'appuie désormais sur le modèle Muse Spark 1.1, conçu pour comprendre le contexte de l'utilisateur et réaliser certaines actions sans nécessiter d'instructions répétées. L'assistant peut notamment générer des synthèses quotidiennes du calendrier et automatiser des tâches récurrentes, comme la préparation de menus hebdomadaires ou de mises à jour sur des tendances spécifiques.

Ces nouvelles fonctions sont disponibles dans un premier temps sur certains marchés via l'application Meta AI et le site meta.ai, avant un déploiement progressif sur d'autres régions et plateformes, notamment WhatsApp. Meta précise que les utilisateurs conservent le contrôle de leurs interactions avec l'assistant et que le mode incognito reste accessible pour les conversations privées.

En parallèle, le groupe a lancé l'application "Seller", qui propose des outils de vente destinés aux commerçants présents sur Facebook Marketplace. Meta a présenté ces annonces comme une nouvelle étape vers une "superintelligence personnelle" capable d'accompagner les utilisateurs au quotidien, avant la publication de ses résultats du deuxième trimestre prévue le 29 juillet après la clôture de Wall Street.

Valeurs associées

META PLATFORMS
595,1900 USD NASDAQ -1,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président américain Donald Trump pendant le gala de la presse à Washington, le 24 juillet 2026 ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump charge les journalistes pour son retour au gala de la presse
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:51 

    Donald Trump a multiplié les attaques frontales vendredi soir pour son retour au grand gala de la presse de Washington, réorganisé sous sécurité renforcée trois mois après une tentative d'assassinat qui avait provoqué son évacuation dans le chaos. Dans son style ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Trump envisage des bombardements plus larges sur l'Iran
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:10 

    Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait des bombardements encore plus importants sur l'Iran, au moment où le conflit s'élargit dans la région avec désormais des frappes saoudiennes sur les rebelles houthis au Yémen. Des médias américains ont fait état ... Lire la suite

  • Manifestation de soutien aux rebelles Houthis à Sanaa, au Yémen, le 22 juillet 2026 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Les Houthis revendiquent une frappe en Arabie saoudite après des attaques de Ryad
    information fournie par AFP 25.07.2026 06:05 

    Les rebelles houthis du Yémen ont revendiqué samedi une attaque de missile dans le sud-ouest de l'Arabie saoudite, après des frappes de Ryad contre une ville portuaire sous leur contrôle. Ces insurgés pro-Iran ont pris pour cible des navires circulant en mer Rouge ... Lire la suite

  • Un partisan du "Parti du peuple des cafards"(CJP) brandit une pancarte à Connaught Place, à New Delhi, le 24 juillet 2026 ( AFP / Sajjad HUSSAIN )
    Inde: la fronde des étudiants se moque des coupures d'internet
    information fournie par AFP 25.07.2026 05:50 

    Pas d'internet ? Et alors... Dans les rues de la capitale indienne New Delhi où ils exigent depuis six jours la démission du ministre de l'Education, les étudiants indiens assurent n'avoir que faire des coupures d'internet ordonnées par le gouvernement. "Plein ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,4 -2,61%
CAC 40
8 372,28 +0,88%
TOTALENERGIES
75,9 -0,37%
Or
4 055,93 0,00%
EUR/USD SPOT
1,13732 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank