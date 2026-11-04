Meta enregistre des commandes record pour sa première émission d'obligations en euros, selon Bloomberg News

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Meta Platforms META.O a enregistré un montant record de 53 milliards d'euros (59,52 milliards de dollars) de commandes d'investisseurs lors de sa première émission obligataire libellée en euros, a rapporté mercredi Bloomberg News, citant des données compilées par l'agence de presse.

Cette émission intervient alors que les entreprises technologiques se tournent de plus en plus vers les marchés obligataires pour financer leurs investissements à grande échelle dans les infrastructures d’intelligence artificielle.

Voici plus de détails:

* Meta cherche à lever jusqu’à 9 milliards d’euros grâce à cette émission en euros, a ajouté Bloomberg

* L'émission en euros de Meta fait suite à son émission obligataire américaine en cinq tranches de 15 milliards de dollars , réalisée mardi

* La dette en euros est proposée en six tranches, dont les échéances vont d’un peu plus de quatre ans à plus de 38 ans, précise le rapport, citant une source proche du dossier

* Citigroup et Morgan Stanley gèrent cette opération obligataire en euros, dont le prix devrait être fixé plus tard dans la journée de mercredi, ajoute le rapport

* La dette totale de Meta s’élevait à 83,67 milliards de dollars au 30 septembre, selon les données compilées par LSEG

* Cette émission de dette intervient quelques jours après que Meta a élargi ses projets concernant ce qui pourrait devenir une levée de fonds de 97,5 milliards de dollars

* (1 dollar = 0,8905 euro)