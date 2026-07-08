Meta enjoint de négocier "de bonne foi" avec les éditeurs de presse français

L'Autorité de la concurrence française a demandé mercredi à Meta d'entamer des négociations "de bonne foi" avec les éditeurs et les agences de presse concernant la rémunération que le géant technologique américain leur doit au titre de la reprise de leurs contenus.

Dans un communiqué, l'autorité antitrust explique avoir été saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) et l'Alliance de la Presse d'Information Générale (APIG), qui reprochaient au groupe californien d'imposer sa propre méthode de calcul de rémunération, tout en refusant de leur fournir les informations nécessaires à l'appréciation objective de ces propositions.

A travers ces mesures conservatoires, l'autorité enjoint Meta de reprendre des négociations de bonne foi avec la DVP et l'APIG et lui ordonne notamment de transmettre dans un délai de quinze jours les informations nécessaires à l'évaluation de la rémunération.

Elle estime en effet que les pratiques de Meta sont susceptibles de constituer un abus de position dominante tout en portant une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et aux intérêts des parties saisissantes.

A la Bourse de New York, l'action Meta cédait 2,2% mercredi dans les premiers échanges, sous-performant largement un indice Nasdaq en repli de 0,1%.