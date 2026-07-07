Meta élargit sa gamme d'outils d'IA générative avec le lancement de Muse Image

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé mardi le lancement de Muse Image, son premier modèle de génération d'images issu des laboratoires Meta Superintelligence Labs, alors que le propriétaire de Facebook déploie ses outils d'IA générative à l'ensemble de ses applications.

La société a indiqué que Muse Image, intégré à son chatbot Meta AI, est capable d’interpréter des requêtes complexes, d’utiliser des photos comme entrées et de permettre aux utilisateurs de modifier les images générées directement via des croquis ou des annotations.

Voici quelques détails:

* Muse Image alimentera plus de 30 nouveaux effets IA pour les Stories Instagram et permettra la génération d’images dans les conversations directes avec Meta AI sur WhatsApp, dans un premier temps dans certains pays, a précisé la société.

* Meta prévoit d’étendre Muse Image à davantage de pays et de l’intégrer à Facebook et Messenger, a précisé l’entreprise.

* Si l’utilisation de base de Muse Image avec Meta AI est gratuite, des fonctionnalités de création supplémentaires seront disponibles via les formules d’abonnement de Meta, a précisé la société.

* En avril, l’entreprise a lancé Muse Spark, le premier modèle d’IA de traitement de texte et de raisonnement développé par l’équipe Meta Superintelligence Labs qu’elle a constituée l’année dernière pour rattraper ses concurrents dans la course à l’IA.

* Les modèles d’IA avancés sont au cœur de l’essor de l’IA, permettant d’automatiser des tâches telles que l’écriture de code logiciel, la génération de contenu et le traitement des demandes d’assistance client.

* La société a également annoncé un premier aperçu de Muse Video, son modèle de génération vidéo.