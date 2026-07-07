 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta élargit sa gamme d'outils d'IA générative avec le lancement de Muse Image
information fournie par Reuters 07/07/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O a annoncé mardi le lancement de Muse Image, son premier modèle de génération d'images issu des laboratoires Meta Superintelligence Labs, alors que le propriétaire de Facebook déploie ses outils d'IA générative à l'ensemble de ses applications.

La société a indiqué que Muse Image, intégré à son chatbot Meta AI, est capable d’interpréter des requêtes complexes, d’utiliser des photos comme entrées et de permettre aux utilisateurs de modifier les images générées directement via des croquis ou des annotations.

Voici quelques détails:

* Muse Image alimentera plus de 30 nouveaux effets IA pour les Stories Instagram et permettra la génération d’images dans les conversations directes avec Meta AI sur WhatsApp, dans un premier temps dans certains pays, a précisé la société.

* Meta prévoit d’étendre Muse Image à davantage de pays et de l’intégrer à Facebook et Messenger, a précisé l’entreprise.

* Si l’utilisation de base de Muse Image avec Meta AI est gratuite, des fonctionnalités de création supplémentaires seront disponibles via les formules d’abonnement de Meta, a précisé la société.

* En avril, l’entreprise a lancé Muse Spark, le premier modèle d’IA de traitement de texte et de raisonnement développé par l’équipe Meta Superintelligence Labs qu’elle a constituée l’année dernière pour rattraper ses concurrents dans la course à l’IA.

* Les modèles d’IA avancés sont au cœur de l’essor de l’IA, permettant d’automatiser des tâches telles que l’écriture de code logiciel, la génération de contenu et le traitement des demandes d’assistance client.

* La société a également annoncé un premier aperçu de Muse Video, son modèle de génération vidéo.

Valeurs associées

META PLATFORMS
615,5800 USD NASDAQ +2,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 07/07/2026
    Top 5 IA du 07/07/2026
    information fournie par Libertify 08.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Accor, Airbus, Legrand, NVIDIA, Sanofi. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • Un membre des Forces de mobilisation populaire irakiennes se tient derrière un portrait du guide suprême iranien défunt Ali Khamenei, à la veille de son cortège funère, au mausolée de l'imam Hussein à Karbala, en Irak, le 7 juillet 2026 ( AFP / AHMAD AL-RUBAYE )
    En Irak, dernière étape des funérailles de Khamenei avant l'inhumation
    information fournie par AFP 08.07.2026 04:18 

    Le cercueil de l'ayatollah iranien Ali Khamenei fait une halte en Irak mercredi, pour des processions dans les villes de Najaf et Kerbala qui abritent les sanctuaires les plus sacrés de l'islam chiite, avant l'inhumation dans son pays d'origine. L'Iran a officiellement ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump répond aux questions des journalistes à Ankara le 7 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Choyé par les alliés, Trump entre en scène au sommet de l'Otan
    information fournie par AFP 08.07.2026 03:01 

    Accueilli mardi en grande pompe à Ankara, cajolé par le chef de l'Otan qui s'emploie à le convaincre du réveil des alliés européens en matière de défense, Donald Trump entre en scène mercredi à Ankara au dernier jour d'un sommet de l'Alliance sous tension. Quelle ... Lire la suite

  • Les avocats commis d'office du médecin soupçonné d'avoir tué 15 patients à l'aide d'injections létales, (de g. à d.) Klaudia Dawidowic, Ria Halbritter et Christoph Stoll, attendent le début du procès, au tribunal régional de Berlin, le 14 juillet 2025 ( AFP / Tobias Schwarz )
    Allemagne: verdict pour un médecin de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients
    information fournie par AFP 08.07.2026 02:47 

    Un tribunal de Berlin doit rendre son verdict mercredi au sujet d'un médecin allemand de soins palliatifs accusé d'avoir tué 15 patients, et suspecté d'un nombre encore bien plus élevé de meurtres dans des enquêtes toujours en cours. Ce médecin berlinois de 41 ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,1 +0,21%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14165 +0,07%
Or
4 125,01 +0,43%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank