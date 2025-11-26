Un atout national à sauvegarder : le gouvernement planche sur un "grand plan d'investissement" pour le prix de l'électricité

La question énergétique a été citée comme "priorité absolue" par le Premier ministre Sébastien Lecornu.

Des lignes à haute-tension à Verfeil, en septembre 2025 (illustration) ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

D'un "grand plan d'investissement" voire baisse des accises à plus court terme: le ministre de l'Economie, Roland Lescure, a dit mercredi 26 novembre étudier plusieurs scénarios pour faire baisser les prix de l'électricité en France, à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu.

"Aujourd'hui, l'électricité, c'est 40% moins cher que de l'autre côté du Rhin. C'est moins cher qu'ailleurs en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a 50 ans, des leaders politiques ont décidé de lancer un grand plan d'investissement dans les centrales nucléaires qui nous permettent aujourd'hui d'avoir l'électricité la plus décarbonée d'Europe et la moins chère d'Europe" , a expliqué M. Lescure sur France Inter . "La première chose que me demande le Premier ministre, c’est de lui faire des propositions pour continuer ces engagements. On appelle ça la programmation pluriannuelle énergie", a-t-il développé. "Ça veut dire: quel est le grand plan d'investissement qu'on a envie de faire dans les mois, trimestres, années qui viennent, pour financer des nouveaux réacteurs nucléaires, pour financer les énergies renouvelables? Parce que c'est la seule garantie de prix d'électricité faibles dans les décennies qui viennent", a-t-il ajouté.

L'entourage de Sébastien Lecornu avait indiqué mardi que "plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement, pour les ménages et pour les entreprises, dans le cadre d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie".

Les éventuelles décisions du gouvernement pourraient s'inscrire dans les débats budgétaires, à l'issue incertaine. Le ministre de l'Economie a indiqué que le gouvernement pourrait "regarder de manière sérieuse des amendements" visant à baisser "les accises sur l’électricité, qui sont des formes de taxes".

Plan de "souveraineté" pour préserver les factures

"Si vous les baissez, c'est une baisse de la facture" mais "il faut qu'on trouve les manières de financer de potentielles baisses de taxes", a-t-il souligné. Roland Lescure a par ailleurs mis en garde contre "les formules magiques", telles que la baisse de la TVA sur l'électricité défendue par le Rassemblement national: "ça coûte une fortune, ça ne sert à rien".

L'énergie fait partie des priorités "absolues" évoquées lundi par Sébastien Lecornu, avec le déficit public, la réforme de l'Etat, l'agriculture et la sécurité intérieure et extérieure. Dans un contexte de blocage sur le budget, il a dit vouloir organiser des débats parlementaires sur ces "priorités", suivis de votes. "Ce plan est un plan écologique, de souveraineté, industriel, de pouvoir d'achat, qui agira directement sur la facture d'électricité des Français", a assuré l'entourage du Premier ministre, sans fournir plus de précisions à ce stade.