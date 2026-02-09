Meta critique l'action antitrust de l'UE contre le blocage de WhatsApp sur les rivaux de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Meta Platforms META.O a critiqué lundi les régulateurs de l'UE après qu'ils ont accusé le géant technologique américain d'avoir enfreint les règles de concurrence et menacent de mettre fin à son blocage des rivaux de l'IA sur son service de messagerie WhatsApp.
"Les faits sont qu'il n'y a aucune raison pour que l'UE intervienne dans l'API de WhatsApp Business. Il existe de nombreuses options d'IA et les gens peuvent les utiliser à partir des magasins d'applications, des systèmes d'exploitation, des appareils, des sites Web et des partenariats industriels", a déclaré un porte-parole de Meta dans un courriel.
"La logique de la Commission suppose à tort que l'API WhatsApp Business est un canal de distribution clé pour ces chatbots."
