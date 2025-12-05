Meta conclut plusieurs accords en matière d'IA avec des éditeurs de presse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 4 à 6)

Meta META.O a conclu plusieurs accords commerciaux sur les données d'intelligence artificielle avec des éditeurs de presse, notamment USA Today, People Inc, CNN, Fox News, The Daily Caller, Washington Examiner et Le Monde, a déclaré la société vendredi.

Ces accords permettront à la société mère de Facebook de fournir des informations et des mises à jour "en temps réel" par l'intermédiaire de son chatbot d'intelligence artificielle, en renvoyant à des articles et à des sites web des éditeurs.

Cette initiative intervient alors que le géant des médias sociaux cherche à attirer davantage d'utilisateurs vers ses services d'intelligence artificielle, dans un contexte de concurrence accrue sur le marché, avec des rivaux qui investissent massivement et signent des accords de licence de contenu pour renforcer leurs offres.

"Lorsque vous posez des questions liées à l'actualité à Meta AI, vous recevrez désormais des informations et des liens qui proviennent de sources de contenu plus diversifiées pour vous aider à découvrir des contenus opportuns et pertinents adaptés à vos centres d'intérêt", a déclaré l'entreprise.

Meta s'est efforcée de rester pertinente dans la course à l'IA après le mauvais accueil réservé à son modèle Llama 4, tout en consacrant des milliards aux efforts en matière d'IA et en cherchant apparemment à effectuer des coupes budgétaires dans son initiative de métavers .

L'entreprise a déclaré qu'elle continuerait à conclure de nouveaux partenariats et à explorer de nouvelles fonctionnalités. Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués publiquement, ont déclaré séparément People Inc. et USA Today vendredi.