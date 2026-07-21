Meta ajoute l'abonnement Xbox Game Pass Starter à son offre Horizon+

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Meta Platforms META.O a annoncé mardi l'ajout de l'édition « Starter » du Xbox Game Pass à son service d'abonnement Meta Horizon+, élargissant ainsi son offre de jeux sur les casques de réalité virtuelle Quest.

Cette initiative renforce le partenariat de Meta avec le service Xbox Game Pass de Microsoft MSFT.O et permettra aux abonnés Horizon+ d’accéder à plus de 50 titres du Game Pass, en plus du catalogue existant de plus de 100 jeux de réalité virtuelle déjà disponibles via le service.

* Meta Horizon+ est un service d’abonnement qui permet aux utilisateurs de casques Quest d’accéder à un catalogue de jeux en réalité virtuelle, à des nouveautés mensuelles et à des réductions exclusives.

* Grâce à l’abonnement Xbox Game Pass Starter, les clients Horizon+ bénéficieront également de 10 heures de cloud gaming par mois.

* Parmi les titres phares du Game Pass, on retrouve "Fallout 4", "Fallout 76", "Grounded", "DayZ" et "Overcooked 2".

* Meta a annoncé le lancement d’un émulateur de manette dans les semaines à venir, permettant aux manettes Quest Touch de fonctionner comme une manette Xbox.

* En avril, Meta a augmenté les prix aux États-Unis de ses casques de réalité virtuelle Quest, invoquant la hausse des coûts des puces mémoire et des composants.

* Plus tôt ce mois-ci , Microsoft a annoncé la suppression d’environ 3 200 postes au sein de sa division jeux vidéo dans le cadre d’une restructuration plus large visant à améliorer la rentabilité après des années d’investissement dans Xbox, notamment avec l’acquisition d’Activision Blizzard.