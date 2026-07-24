Meta ajoute de nouvelles fonctionnalités d'automatisation des tâches à son assistant IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta META.O déploie actuellement de nouvelles fonctionnalités pour son service Meta AI sur certains marchés, permettant ainsi au chatbot d'effectuer certaines tâches de manière autonome, a annoncé vendredi l'entreprise.

La nouvelle version de Meta AI, qui s'appuie sur le nouveau modèle Muse Spark 1.1 de l'entreprise, , est conçue pour comprendre le contexte de l'utilisateur et exécuter des tâches sans avoir besoin d'être constamment guidée.

Voici quelques détails:

* Meta a indiqué que les nouvelles mises à jour de son IA permettront de fournir des résumés quotidiens en synthétisant les événements du calendrier et pourront être configurées pour des tâches récurrentes telles que les menus hebdomadaires ou les mises à jour sur les tendances.

* L’entreprise déploie dans un premier temps ces fonctionnalités sur certains marchés via l’application Meta AI et meta.ai, et prévoit de les étendre à d’autres régions et plateformes, notamment WhatsApp.

* La société mère de Facebook a précisé que les utilisateurs conservaient le contrôle sur la manière dont ils interagissaient avec l’IA et que les discussions en mode incognito restaient disponibles pour les conversations privées.

* “C’est notre prochaine étape vers la superintelligence personnelle: une IA qui connaît votre contexte et qui est là pour vous chaque fois que vous en avez besoin”, a déclaré Meta dans un article de blog.

* Par ailleurs, la société a lancé vendredi une nouvelle application baptisée “Seller” afin de proposer des outils de vente dédiés aux commerçants utilisant la plateforme Facebook Marketplace de l’entreprise.

* Meta devrait publier ses résultats du deuxième trimestre après la clôture des marchés le 29 juillet.