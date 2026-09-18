Meta accélère dans les abonnements après un démarrage prometteur

Meta intensifie sa stratégie d'abonnements payants après des premiers résultats encourageants sur Instagram et Facebook. Selon les données d'Appfigures relayées par TechCrunch, les revenus quotidiens mondiaux d'Instagram atteignaient en moyenne 1,2 million de dollars lors de la semaine du 9 septembre, soit une hausse de 475% en une semaine, tandis que ceux de Facebook progressaient de 143%, à 528 000 dollars par jour.

Ces chiffres interviennent quelques mois après le lancement d'Instagram Plus, Facebook Plus et WhatsApp Plus, proposés entre 2,99 et 3,99 dollars par mois. Meta est passé à l'étape suivante cette semaine avec "Meta One", une gamme davantage centrée sur l'intelligence artificielle.

Les formules "Core" et "Premium", facturées respectivement 7,99 et 19,99 dollars par mois, offrent notamment un accès élargi aux outils de génération d'images et de vidéos Muse ainsi qu'aux fonctions d'édition par IA d'Instagram. Des offres destinées aux créateurs et aux entreprises sont également proposées, avec des tarifs allant de 14,99 à 499 dollars par mois.

L'enjeu reste encore modeste face aux dizaines de milliards de dollars générés chaque trimestre par l'activité publicitaire de Meta, mais cette dynamique pourrait ouvrir un nouveau relais de monétisation auprès de ses milliards d'utilisateurs, tout en contribuant à amortir ses lourds investissements dans l'IA. BNP Paribas estime que les abonnements pourraient générer 13,5 MdsUSD de revenus supplémentaires d'ici 2028, tandis que Truist évoque 20 MdsUSD à horizon 2030.