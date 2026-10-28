Mersen révise à la hausse son objectif de chiffre d'affaires organique pour 2026

Mersen, expert mondial des spécialités électriques et des matériaux avancés, a dégagé un chiffre d'affaires consolidé pour les neuf premiers mois de l'année 2026 de 941 millions d'euros, en croissance organique de 7,3%. Au 3e trimestre, les revenus consolidés s'élèvent à 329,2 MEUR, en croissance organique de 14,2%. Selon Salvador Lamas, son directeur général, il s'agit d'un chiffre d'affaires trimestriel record.

Sur ce trimestre, la dynamique est positive dans l'ensemble de ses principales zones géographiques.

En Amérique du Nord, l'activité est très dynamique dans tous les secteurs, à l'exception de la chimie, affichant une croissance organique de 17,2%. Le marché des data centers enregistre une forte expansion. Les livraisons à destination des secteurs aéronautique, éolien ou ferroviaire sont également bien orientées.

En Europe, les ventes progressent de 9,5 % en organique. L'activité en France se développe grâce à l'aéronautique, aux réseaux électriques et à la montée en puissance des livraisons pour ACC. En Allemagne, elle est stable, la hausse liée au marché des semi-conducteurs SiC étant compensée par la fin de certains projets en électronique de puissance.

En Asie, le groupe enregistre un bond organique de 18,6 % sur un an, porté par l'ensemble des principaux pays de la région. Cette tendance est tirée par l'accélération de l'électrification (data centers, conversion de puissance, stockage d'énergie), ainsi que par l'éolien, le ferroviaire et les véhicules électriques.

Côté prévisions, sur ses marchés, Mersen anticipe au 4e trimestre :

- une poursuite de la forte dynamique sur le marché des data centers et des semi-conducteurs silicium ;

- des livraisons pour le marché des semi-conducteurs SiC qui resteront à un niveau bas ;

- une poursuite de la dynamique positive sur le marché de l'éolien mais un marché du solaire qui devrait rester bas ;

- un maintien de la bonne tendance sur les marchés du transport, grâce au ferroviaire, à l'aéronautique et à la poursuite de la montée en puissance des livraisons à ACC pour les batteries de véhicules électriques ;

- et un niveau bas de livraisons pour le marché de la chimie, conformément aux attentes.

Enfin, le groupe devrait être en mesure de poursuivre l'augmentation de ses prix afin de couvrir en grande partie l'inflation des coûts des composants et des matières premières.

Les objectifs de marge d'EBITDA courant et de marge opérationnelle courante pour l'année tiennent compte d'une hausse de l'inflation plus forte qu'anticipée et d'un effet mix moins favorable.

Après avoir relevé une première fois ses prévisions fin juillet, Mersen anticipe désormais, pour l'année 2026 :

- une croissance organique des ventes attendue entre 6,5 et 7,5% (contre entre 4 à 6% précédemment) ;

- une marge d'EBITDA courant confirmée entre 16 et 16,5%, désormais attendue dans le milieu de la fourchette ;

- une marge opérationnelle courante confirmée entre 9 et 9,5%, désormais attendue dans le haut de la fourchette ;

- des investissements industriels inchangés, entre 80 et 90 MEUR.