Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Mersen : rétrograde sous 25,4E, repli hebdo de -10% information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 09:09









(CercleFinance.com) - La cassure des 27,15E des 10/09 et 03/10 ne pardonne pas : un potentiel de repli vers 23E (ex-plancher du 29/9/2022) a été libéré et Mersen rétrograde déjà sous 25,4E, validant un repli hebdo de -10%, soit la moitié du chemin à accomplir à la baisse par rapport à l'objectif.





Valeurs associées MERSEN 24,85 EUR Euronext Paris -6,23%