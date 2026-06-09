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Mersen dispose d'une valorisation attractive selon Berenberg
information fournie par Zonebourse 09/06/2026 à 15:20

Mersen progresse à la Bourse de Paris ( 1,16%, à 43,74 euros) et se dirige vers une deuxième hausse consécutive, soutenu par Berenberg.

La banque privée et banque d'investissement allemande a maintenu son avis à conserver, mais a sensiblement relevé son objectif de cours de 25 à 48 euros. Les analystes indiquent que la valorisation de l'expert mondial des spécialités électriques et des matériaux en graphite est "plutôt modeste".

En fin d'année 2024, Berenberg rappelle que le titre avait été dégradé avec la perspective d'une annulation ou d'un report de certains objectifs, ce qui s'est concrétisé peu après, notamment en raison d'une croissance plus faible que prévu du marché final du carbure de silicium.

Si ce marché affiche toujours des performances inférieures à ce Mersen attendait il y a quelques années, la situation a cessé de se détériorer. L'autre division, Electrical Power , poursuit sa croissance à un rythme organique de l'ordre de 5 à 9%, portée par la dynamique continue de certains marchés clés tels que les infrastructures de réseau et les centres de données.

Berenberg apprécie également que les dépenses d'investissement ont atteint un pic en 2024, ce qui devrait permettre aux flux de trésorerie de commencer à s'améliorer de trimestre en trimestre.

Enfin, en dépit du bond de l'action de 106% sur les six derniers mois, la valorisation du titre reste encore attractive selon les analystes.

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