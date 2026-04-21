Mersen annonce tenue d’une assemblée générale mixte des actionnaires

* Mersen tiendra assemblée générale mixte 12 mai 2026 à Paris. * Réunion portera sur ordre du jour et projets de résolutions tels que publiés dans avis de réunion. * Documents préparatoires mis à disposition des actionnaires dans espace Assemblée Générale 2026 du site du groupe. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Mersen SA published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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