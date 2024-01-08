Mersen annonce des changements au sein de son conseil d'administration

Mersen SA CBLP.PA :
* MAGALI JOËSSE REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MERSEN DEPUIS MAI 2018, QUITTE LE CONSEIL ET EST REMPLACÉ PAR CAROLLE FOISSAUD
* CAROLLE FOISSAUD DEVIENT REPRÉSENTANTE PERMANENTE DE BPIFRANCE INVESTISSEMENT ET DÉMISSIONNE DE SON POSTE D'ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT DE MERSEN
* POUR REMPLACER CAROLLE FOISSAUD COMME ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A COOPTÉ JOCELYNE VASSOILLE, ACTUELLEMENT VICE-PRÉSIDENTE DES RESSOURCES HUMAINES ET MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE VINCI
Texte original sur Eikon ID:nNDL87F7Kp Pour plus de détails, cliquez sur CBLP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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