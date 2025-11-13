Mersana s'envole grâce à l'accord de rachat de 285 millions de dollars conclu avec Day One

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

13 novembre - ** Les actions du développeur de médicaments Mersana Therapeutics MRSN.O ont plus que triplé pour atteindre 26,91 $ avant la mise sur le marché, leur plus haut niveau depuis neuf mois ** MRSN déclare que Day One Biopharmaceuticals DAWN.O accepte d'acquérir Mersana Therapeutics dans une transaction qui pourrait valoir jusqu'à 285 millions de dollars ** Les investisseurs peuvent recevoir jusqu'à 10 millions de dollars supplémentaires par an - MRSN ** Les investisseurs peuvent recevoir jusqu'à 30,25 $/shr supplémentaires si certaines étapes sont franchies, ce qui porte le paiement total possible à 55,25 $/shr - MRSN

** La société indique que l'accord devrait être conclu d'ici la fin du mois de janvier 2026

** La MRSN développe des médicaments expérimentaux contre le cancer; Day One se concentre sur le développement de médicaments pour les patients atteints de cancers pédiatriques et adultes - MRSN ** En incluant le mouvement de la séance, l'action a baissé d'environ 24% depuis le début de l'année