Mercuria s'engage à verser 500 millions de dollars dans le cadre de l'initiative américaine relative à la réserve de minéraux stratégiques

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Mercuria, un négociant en matières premières basé en Suisse, a annoncé mercredi un engagement de 500 millions de dollars en faveur du “Project Vault”, dont l’objectif est de garantir aux acteurs industriels américains un accès continu aux minerais essentiels en cas de perturbation de l’approvisionnement ou de bouleversement du marché.

* Le projet Vault, conçu avec le soutien de la Banque d'import-export des États-Unis, vise à constituer des stocks stratégiques de minéraux essentiels destinés à être utilisés par les États-Unis.

* Mercuria a annoncé son engagement en faveur de cette initiative à New York, à l'occasion du sommet de l'Assemblée générale des Nations unies.

* La société minière suisse Glencore a également annoncé mercredi avoir été sélectionnée par le gouvernement américain pour devenir partenaire fondateur du projet.

* Par ailleurs, le président américain Donald Trump a adopté une approche moins combative que d’habitude à la veille de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping cette semaine, en grande partie en raison du contrôle quasi total exercé par la Chine sur les minéraux de terres rares, ont indiqué des experts.

* La Chine contrôle jusqu’à 70% de l’extraction mondiale de terres rares , 85% des capacités de raffinage et environ 90% de la production d’alliages métalliques et d’aimants à base de terres rares, selon le cabinet de conseil AlixPartners.

* Certains fournisseurs chinois de terres rares refusent d’expédier leurs produits vers les États-Unis par crainte de répercussions de la part de Pékin, ont indiqué trois sources, soulignant à quel point l’accès à ces matières reste un problème pour les États-Unis.