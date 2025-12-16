Mercosur-Le Parlement européen vote pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles

Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg
Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur.
(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)
