 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mercosur-Le Parlement européen vote pour un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 13:39

Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg

Les députés européens participent à une session de vote au Parlement européen à Strasbourg

Le Parlement européen a voté mardi en faveur d'un renforcement des clauses de sauvegarde sur les produits agricoles prévues par l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et le marché commun sud-américain du Mercosur.

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Blandine Hénault)

Agriculteurs en colère
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank