Macron, le chef d'État africain et le "fake news" coup d'État
information fournie par AFP 16/12/2025 à 17:20

Emmanuel Macron rencontre des lecteurs de La Provence, à Marseille le 16 décembre 2025 ( POOL / Miguel MEDINA )

Emmanuel Macron, pour illustrer les dérives des réseaux sociaux, a déploré mardi ne pas avoir réussi à faire retirer du réseau Facebook une fausse information sur un coup d’État à l’Élysée qui avait alarmé un homologue africain.

"Dimanche un de mes collègues africains m'envoie un message. +Cher président qu'est-ce qu'il se passe chez vous? Je suis très inquiet+", a raconté le chef de l’État lors d'un échange à Marseille avec les lecteurs du quotidien La Provence sur la régulation des réseaux sociaux.

"+On voit une journaliste a côté de l'Élysée qui dit il y a eu un coup d’État en France, un colonel a pris le pouvoir etc+", a-t-il poursuivi citant son homologue.

"Alors nous ça nous fait marrer. Douze millions de vues!", a-t-il raconté, avant d'ajouter qu'il avait alors demandé à ses équipes d'appeler Facebook pour leur demander de "retirer" la fausse info.

La plateforme Faros a alors appelé le réseau. "Réponse de Facebook: +ça ne contrevient pas à nos règles d'utilisation+. Refus de retrait", a ajouté le chef de l’État, avant d'ironiser sur le fait que même un président de la République était désarmé face eux plateformes.

"J'ai tendance à penser que j'ai plus de moyens de pression que qui que ce soit. En tout cas, c'est peut être plus simple pour leur dire que c'est grave si c'est moi qui appelle. Ça ne marche pas", a-t-il pointé.

Emmanuel Macron
