Merck va créer une division dédiée à l'oncologie

Merck MRK.N a annoncé lundi qu'il allait scinder son activité santé humaine en deux unités, créant une division dédiée à l'oncologie et centrée autour de son médicament phare Keytruda, et une division pour les médicaments non oncologiques.

Cette restructuration souligne la volonté du laboratoire pharmaceutique américain de se diversifier au-delà de Keytruda, dont l'exclusivité devrait prendre fin plus tard dans la décennie.

Keytruda, approuvé pour plusieurs formes de cancer, est le médicament sur ordonnance le plus vendu au monde. Le traitement a généré plus de 30 milliards de dollars (25,47 milliards d'euros) en 2025 et a représenté près de la moitié du chiffre d’affaires total du groupe.

A la Bourse de New York, l'action Merck progressait de plus de 1% dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Merck a triplé son portefeuille de produits depuis 2021 et a conclu, l’an dernier, deux acquisitions d’environ 10 milliards de dollars chacune en rachetant Cidara Therapeutics et Verona Pharma.

Cette scission intervient après des prévisions prudentes pour 2026 publiées plus tôt ce mois-ci, dans lesquelles Merck a averti d’un chiffre d’affaires et d’un bénéfice inférieurs aux attentes, plusieurs médicaments phares approchant de la fin de leur exclusivité et faisant face à la concurrence des génériques.

Merck a également nommé Jannie Oosthuizen au poste de vice-président exécutif et président de la division oncologie. Il occupait récemment le poste de vice-président senior et président de Merck Human Health U.S., où il supervisait la stratégie et la commercialisation du portefeuille américain du groupe.

La nouvelle de la scission a été rapportée pour la première fois plus tôt dans la journée par le Wall Street Journal.

