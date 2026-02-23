 Aller au contenu principal
Merck procède à des changements organisationnels
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 14:04

Merck a dévoilé une nouvelle structure organisationnelle pour soutenir sa croissance et ses futurs lancements.

Désormais, l'activité Santé Humaine du groupe sera structurée autour de deux pôles majeurs : l'unité opérationnelle Oncologie et l'unité opérationnelle Spécialités, Pharmacies et Maladies infectieuses. L'objectif selon le communiqué de presse de Merck est de " maintenir son leadership mondial en oncologie, tout en concentrant ses efforts sur un portefeuille de plus en plus vaste et diversifié de nouveaux médicaments ".

Plus en détail, le laboratoire explique que cette réorganisation est nécessaire pour exploiter le potentiel de son pipeline de stade avancé. L'entreprise explique mener actuellement environ 80 études de phase 3 et anticipe le lancement de plus de 20 nouveaux moteurs de croissance au cours des prochaines années, dont la quasi-totalité possède un potentiel de " blockbuster ". Dans le domaine de la santé, un médicament dit " blockbuster " est un médicament qui génère des ventes supérieures à 1 milliards de dollars.

Pour mener à bien cette transformation, Jannie Oosthuizen est nommé vice-président exécutif et président de la division Onconlogie et MSD International. Il était précédemment à la tête de la division Santé Humaine aux Etats-Unis.

Brian Foard va rejoindre Merck en tant que vice-président exécutif et président de la division Spécialités, Pharmacies et Maladies infectieuses, à partir du 2 mars. Il était auparavant responsable de l'unité Specialty Care chez Sanofi.

Enfin, Chirfi Guindo est nommé vice-président exécutif en charge de l'Accès stratégique, des Politiques et de la Communication. Il devra notamment renforcer l'alignement entre la stratégie et l'exécution pour garantir un engagement cohérent avec les parties prenantes mondiales.

Valeurs associées

MERCK
122,260 USD NYSE +0,30%
