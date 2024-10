Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: présente les résultats d'une étude pour le VIH information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - Gilead Sciences et Merck ont annoncé les nouveaux résultats d'une étude clinique de phase 2 évaluant la combinaison expérimentale de l'islatravir, un inhibiteur nucléosidique expérimental de la translocation inverse de la transcriptase inverse, et du lénacapavir, un inhibiteur de la capside du VIH-1 de première classe.



Ces données de dernière minute ont été présentées lors d'une séance orale à IDSemaine 2024, à Los Angeles du 16 au 19 octobre.



Le nouveau schéma thérapeutique expérimental combiné passe à la phase 3 et a le potentiel de devenir le premier traitement oral hebdomadaire du VIH.



' Les schémas thérapeutiques quotidiens à comprimé unique ont contribué à transformer les soins du VIH, mais peuvent être difficiles à maintenir pour certaines personnes. De nouvelles options de traitement du VIH qui permettent d'administrer des doses orales moins fréquentes ont le potentiel d'aider à soutenir l'observance et à lutter contre la stigmatisation à laquelle sont confrontées certaines personnes qui suivent un traitement oral quotidien ', a déclaré la Dre Elizabeth Rhee, vice-présidente, Développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.



' Nous sommes heureux de voir ces données encourageantes à 48 semaines pour ce schéma thérapeutique oral combiné une fois par semaine et de passer aux essais cliniques de phase 3 en collaboration avec Gilead. '





