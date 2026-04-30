Merck porté par l'oncologie au premier trimestre

Le laboratoire pharmaceutique américain Merck a profité au premier trimestre de ses activités d'oncologie et de santé animale, qui ont largement compensé la méforme de son vaccin contre le papillomavirus.

( AFP / DANIEL ROLAND )

D'après des résultats publiés jeudi, le chiffre d'affaires a atteint 16,3 milliards de dollars, en hausse de 5% sur un an et au-dessus de ce que prévoyaient les analystes interrogés par Bloomberg, qui tablaient sur 15,83 milliards.

La croissance des ventes est aussi portée par un taux de change favorable, sans lequel la croissance est de 3%.

Le groupe essuie en revanche une lourde perte sur la même période (4,24 milliards de dollars), qui s'explique par l'acquisition récente de la biotech californienne Cidara pour laquelle il a déboursé 9 milliards de dollars en janvier.

Pondérée par action, et ajustée des éléments exceptionnels, la perte s'affiche à 1,72 dollar par action, dans la fourchette basse des estimations des analystes.

Médicament vedette du groupe, le Keytruda (oncologie) a vu ses ventes encore progresser, pour atteindre 8 milliards de dollars (+12%) grâce à une demande mondiale accrue pour les traitements de cancers métastasés ou en phase préliminaire.

La division santé animale est elle aussi très dynamique, avec une croissance de 13% à 1,8 milliard de dollars.

Certains produits ont vu en revanche leurs ventes chuter, à l'instar du Gardasil (vaccin contre le papillomavirus HPV, -22%).

Ce dernier souffre de la baisse de la demande en Chine et au Japon après la fin d'une vaste campagne de vaccination, mais aussi d'un recul des ventes aux Etats-Unis, "principalement" à cause d'une commande publique "défavorable", indique Merck dans son communiqué.

Pour 2026, le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 65,8 et 67 milliards de dollars (contre une fourchette de 65,5 à 67 milliards jusqu'ici).

La fourchette de son objectif de bénéfice par action hors éléments exceptionnels a aussi été un peu resserrée, entre 5,04 et 5,16 dollars (contre 5,00-5,15 précédemment).

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action du laboratoire prenait 2,77% aux alentours de 12H00 GMT.