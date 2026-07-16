Merck obtient l'autorisation de la FDA américaine pour un médicament oral contre le cholestérol, premier de sa catégorie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires de la direction aux paragraphes 5 et 6, d'informations sur les actions au paragraphe 4, de commentaires d'analystes aux paragraphes 8 à 10, ainsi que de détails tout au long du texte)

* Le médicament contre le cholestérol de Merck est le premier de ce type sur le marché

* Selon Merck, le prix catalogue de ce médicament s'élèvera à 315 dollars par mois

* Les essais cliniques de phase avancée ont montré que ce comprimé à prise unique quotidienne réduisait le cholestérol LDL de près de 60%

par Puyaan Singh et Padmanabhan Ananthan

La FDA américaine a approuvé jeudi le médicament anti-cholestérol MRK.N de Merck, a annoncé jeudi la société. Il s’agit du premier médicament de cette classe, jusqu’ici dominée par les injections, ce qui pourrait potentiellement élargir l’utilisation des traitements contre le cholestérol chez les personnes présentant un risque de maladie cardiaque.

Ce comprimé, commercialisé sous le nom de Lipfendra, est destiné au traitement des patients atteints d’hypercholestérolémie, y compris ceux présentant des formes héréditaires de la maladie, qui entraîne une élévation du taux de LDL, le “mauvais” cholestérol présent dans le sang et qui conduit souvent à l’accumulation de plaques dans les artères. Selon l’American Heart Association, environ un adulte sur quatre aux États-Unis présente un taux élevé de cholestérol LDL. Avec l’autorisation de la Food and Drug Administration (FDA) américaine, Lipfendra, également appelé enlicitide, deviendrait le premier traitement oral de cette classe de médicaments qui agit en bloquant une protéine appelée PCSK9, dont des taux élevés contribuent à l’hypercholestérolémie et aux maladies cardiovasculaires.

L'action Merck a progressé de 4% en début de séance. Lipfendra sera commercialisé au prix catalogue de 10,50 dollars par jour, soit environ 315 dollars par mois.La société a indiqué que le médicament serait disponible d’ici quelques semaines.

Brian Foard, vice-président exécutif de Merck, a déclaré que la société prévoyait de cibler les patients déjà sous traitements hypocholestérolémiants, tels que les statines, afin qu’ils prennent ce médicament en complément de leur traitement.

“Soixante-dix pour cent des patients traités par ces thérapies n’atteignent toujours pas les objectifs recommandés par les directives. Nous pensons qu’il y a là une opportunité”, a déclaré Foard. Trung Huynh, analyste chez RBC Capital Markets, a souligné que ce médicament neprésenteaucune contre-indication ni mise en garde relative à une hypersensibilité pouvant entraîner des réactions allergiques, contrairement aux produits injectables concurrents actuellement autorisés.

“Malgré une décennie d’options injectables approuvées, on estime que 70% (et plus) des patients éligibles présentant un risque élevé de maladie cardiovasculaire athéroscléreuse restent sous-traités; cette situation s’explique par l’aversion pour les injections, la lourdeur des procédures d’autorisation préalable et l’accès limité à des spécialistes en médecine générale”, a déclaré Huynh.

Huynh prévoit que Lipfendra atteindra un chiffre d’affaires maximal d’environ 5 milliards de dollars d’ici 2034.

La décision de la FDA s’appuie sur deux essais cliniques de phase avancée qui ont montré que ce comprimé à prise unique quotidienne réduisait le cholestérol LDL de près de 60% chez les patients atteints d’hypercholestérolémie.

Un essai clinique en cours étudie l’effet de Lipfendra sur la morbidité et la mortalité cardiovasculaires, a indiqué Merck. Parmiles autres médicamentshypocholestérolémiants,on trouve des inhibiteurs de la PCSK9 administrés par voie injectable, tels que le Repatha d’Amgen AMGN.O , le Praluent de Regeneron

REGN.O et le Praluent de Sanofi SASY.PA .