Merck obtient l'autorisation d'utilisation d'urgence de la FDA américaine pour un traitement contre la mouche à vis chez les chiens

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La Food and Drug Administration (FDA) américaine a délivré mardi une autorisation d'utilisation d'urgence pour les comprimés Bravecto, commercialisés par Merck

MRK.N , destinés au traitement de la mouche à vis du Nouveau Monde chez les chiens et les chiots, élargissant ainsi les options thérapeutiques disponibles pour lutter contre ce parasite.

Voici plus de détails:

* L'agence a indiqué que la plupart des chiens aux États-Unis ne courent qu'un faible risque, car les cas confirmés se limitent à une zone géographique restreinte

* Elle a toutefois ajouté que les chiens vivant dans les régions touchées, s'y rendant ou en revenant devaient faire l'objet d'une surveillance afin de détecter tout signe d'infestation, notamment la présence de vers visibles ou de plaies nauséabondes.

* La FDA a déclaré avoir conclu, sur la base des preuves scientifiques disponibles, qu’il était raisonnable de penser que Bravecto pouvait être efficace dans le traitement des infestations par la mouche à vis et que ses bénéfices potentiels l’emportaient sur ses risques lorsqu’il était utilisé conformément à l’autorisation accordée

* La FDA délivre des autorisations d’utilisation d’urgence afin de permettre l’utilisation de traitements non approuvés en cas de menaces pour la santé publique, lorsqu’aucune alternative n’est disponible

* Bravecto, dont le principe actif est le fluralaner, est déjà autorisé pour certaines utilisations liées aux puces et aux tiques chez les chiens et les chiots

* Ce médicament appartient à une classe de médicaments antiparasitaires appelés isoxazolines, qui ont été associés à des effets secondaires neurologiques tels que des tremblements musculaires, une perte de coordination et des convulsions, a ajouté la FDA

* L’agence a précisé que le médicament resterait disponible uniquement sur ordonnance délivrée par un vétérinaire agréé

* La FDA a délivré cette autorisation à Intervet, la division américaine de Merck spécialisée dans la santé animale