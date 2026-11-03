 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck lance une vaste étude de phase 3 pour évaluer Ohtuvayre
information fournie par Zonebourse 03/11/2026 à 13:48

Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant pharmaceutique américain a annoncé le lancement d'un essai clinique de phase 3 randomisé évaluant Ohtuvayre (ensifentrine) pour la prévention des exacerbations de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) chez les patients adultes recevant les traitements standards de référence et présentant des antécédents d'exacerbations.

Approuvé par la Food and Drug Administration en juin 2024 sur la base de deux essais pour le traitement d'entretien de la BPCO, Ohtuvayre constitue le premier et seul mécanisme inhalé novateur en plus de vingt ans combinant des effets bronchodilatateurs et anti-inflammatoires non stéroïdiens.

Le nouvel essai prévoit d'inclure 2 136 patients répartis dans 28 pays à travers le monde. Le critère d'évaluation principal porte sur le taux annualisé d'exacerbations modérées ou sévères de BPCO jugées par un comité d'adjudication. Les critères secondaires mesurent notamment la fonction pulmonaire, la qualité de vie liée à la santé, les exacerbations sévères et la tolérance clinique. Merck a indiqué son intention de soumettre les résultats de cet essai aux autorités réglementaires internationales.

Parallèlement à ses développements dans la BPCO, la molécule fait également l'objet d'une évaluation de phase 2 dans le traitement des bronchectasies non liées à la mucoviscidose.

Valeurs associées

MERCK
148,490 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
15,87 +16,95%
ALSTOM
11,125 -4,79%
CAC 40
8 057,36 +0,12%
Pétrole Brent
102,04 -2,19%
HAFFNER ENERGY
0,648 +7,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank