Merck KGaA va dépenser 1,3 milliard de dollars pour Silence Therapeutics

Merck KGaA (-0,83%, à 143,10 euros) a annoncé la signature d'un accord définitif en vue de l'acquisition de la société britannique de biotechnologie Silence Therapeutics, spécialisée dans le développement de thérapies à base de petits ARN interférents (siRNA). L'opération, qui valorise les capitaux propres de la cible à environ 1,3 milliard de dollars, prévoit un prix de 20 dollars par ADS, intégralement payé en numéraire.

Ce montant représente une prime de 82% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours, arrêté au 16 octobre 2026. La valeur d'entreprise de Silence Therapeutics ressort à 1,1 milliard de dollars.

Cette acquisition permettra à Merck de renforcer son portefeuille dans les maladies rares, notamment grâce à Divesiran, un traitement expérimental prêt à entrer en phase III contre la polyglobulie de Vaquez, une forme rare de cancer du sang.

Administré par injection sous-cutanée tous les trois mois, Divesiran a atteint son critère principal d'évaluation lors d'une étude de phase II, avec un taux de réponse de 88%, contre 19% pour le placebo.

L'opération, qui sera financée par de nouvelles émissions de dette, devrait être finalisée au premier trimestre 2027, sous réserve des autorisations réglementaires et de l'approbation des actionnaires de Silence Therapeutics.

Elle s'inscrit dans la stratégie de Merck visant à renforcer sa présence dans les traitements spécialisés et les maladies rares, après l'acquisition de SpringWorks Therapeutics l'an dernier.

En parallèle, le laboratoire a annoncé qu'il allait présenter 25 résumés scientifiques portant sur ses portefeuilles de traitement en oncologie et contre les tumeurs rares lors du congrès 2026 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO), qui se tiendra du 23 au 26 octobre à Madrid, en Espagne.