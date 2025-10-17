 Aller au contenu principal
Merck KGaA présente des résultats à long terme positifs pour le pimicotinib
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 16:31

Merck KGaA annonce de nouveaux résultats du programme mondial de phase 3 évaluant le pimicotinib, développé par Abbisko Therapeutics pour le traitement des tumeurs à cellules géantes des gaines tendineuses (TGCT).

Avec un suivi médian de 14,3 mois, le taux de réponse objective atteint 76,2%, contre 54% à la 25e semaine, avec des améliorations continues de la douleur, de la raideur et de la fonction physique.

Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé. Victoria Zazulina, directrice du développement oncologie de Merck, souligne le potentiel du pimicotinib à 'transformer la prise en charge en offrant un bénéfice durable tant sur la réduction tumorale que sur la qualité de vie'.

Une demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen en Chine, d'autres suivront aux États-Unis et ailleurs.

