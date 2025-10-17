Merck KGaA présente des résultats à long terme positifs pour le pimicotinib
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 16:31
Avec un suivi médian de 14,3 mois, le taux de réponse objective atteint 76,2%, contre 54% à la 25e semaine, avec des améliorations continues de la douleur, de la raideur et de la fonction physique.
Aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé. Victoria Zazulina, directrice du développement oncologie de Merck, souligne le potentiel du pimicotinib à 'transformer la prise en charge en offrant un bénéfice durable tant sur la réduction tumorale que sur la qualité de vie'.
Une demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen en Chine, d'autres suivront aux États-Unis et ailleurs.
Valeurs associées
|112,200 EUR
|XETRA
|+0,31%
