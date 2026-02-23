Merck en hausse ; le WSJ rapporte que la société va scinder ses activités dans le domaine du cancer en prévision de la perte du brevet Keytruda

23 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck MRK.N augmentent de 1,41% à 123,98 $ avant le marché

** MRK crée une activité distincte dans le domaine du cancer alors qu'il se prépare à ce que son médicament anticancéreux le plus vendu, le Keytruda, perde la protection de son brevet américain en 2028 - The Wall Street Journal

** Le Keytruda de MRK représente près de la moitié des ventes de Merck et pourrait être confronté à des copies moins chères après l'expiration du brevet, rapporte le WSJ

** Une deuxième unité accueillera les vaccins, les médicaments contre le diabète et de nouveaux produits tels que Winrevair, un traitement contre les maladies pulmonaires - WSJ

** Le WSJ rapporte que Merck planifie plus de 20 lancements de médicaments et réorganise son leadership pour soutenir les futurs produits

** Les actions ont augmenté de ~6% en 2025