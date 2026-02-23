 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck en hausse : le fabricant de médicaments réorganise ses activités dans le domaine de la santé humaine
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

23 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck MRK.N augmentent de 1,5 % à 124,10 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle divisera ses activités de santé humaine en une unité d'oncologie et une unité de spécialités, de produits pharmaceutiques et de maladies infectieuses afin d'améliorer les performances avant le lancement de plusieurs produits

** Co annonce que Jannie Oosthuizen dirigera l'oncologie et que Brian Foard, en provenance de Sanofi SASY.PA , prendra la tête de la seconde unité à compter du 2 mars. pour diriger la seconde unité à partir du 2 mars

** La restructuration soutient son portefeuille de produits en phase finale, qui comprend environ 80 études en phase finale et plus de 20 nouveaux produits potentiels

** La société nomme également Chirfi Guindo au poste de vice-président exécutif pour l'accès stratégique, la politique et la communication

** Les actions de Merck ont augmenté de ~6% en 2025

Valeurs associées

MERCK
122,260 USD NYSE +0,30%
SANOFI
79,7300 EUR Euronext Paris +0,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Merck à l'entrée du campus de Merck & Co à Rahway, New Jersey, New Jersey
    Merck va créer une division dédiée à l'oncologie
    information fournie par Reuters 23.02.2026 14:22 

    Merck a annoncé lundi ‌qu'il allait scinder son activité santé humaine en deux unités, créant une ​division dédiée à l'oncologie et centrée autour de son médicament phare Keytruda, et une division pour les médicaments non oncologiques. Cette restructuration souligne ... Lire la suite

  • Bâtiment du siège du gouvernement ukrainien endommagé lors d'une attaque de drone et de missiles russes à Kiev
    La reconstruction de l'Ukraine estimée à $588 milliards, selon une étude
    information fournie par Reuters 23.02.2026 14:18 

    par Andrea Shalal La reconstruction de l'économie ukrainienne devrait coûter environ 588 milliards de dollars (environ 497 milliards d'euros) au ‌cours de la prochaine décennie, ont déclaré lundi la Banque mondiale, les Nations unies, la Commission européenne et ... Lire la suite

  • Le Boracay au large de Saint-Nazaire, le 1er octobre 2025. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Flotte fantôme russe : deux agents de sécurité russes étaient à bord du Boracay, arraisonné par les commandos français
    information fournie par Boursorama avec Media Services 23.02.2026 14:13 

    Leur rôle à bord était "d'assurer la protection du navire et surtout de faire en sorte que le capitaine respecte bien les ordres donnés en conformité avec les intérêts russes", mais aussi de collecter du "renseignement" le long des côtes européennes. Deux employés ... Lire la suite

  • Droits de douane de Trump : game over ?
    Droits de douane de Trump : game over ?
    information fournie par Ecorama 23.02.2026 14:10 

    La Cour suprême américaine a annulé une large partie des droits de douane instaurés l'an dernier par Donald Trump, estimant que seul le Congrès peut imposer de telles mesures en temps de paix. Un revers institutionnel majeur pour le président, qui dénonce une décision ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank