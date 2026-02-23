Merck en hausse : le fabricant de médicaments réorganise ses activités dans le domaine de la santé humaine

23 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck MRK.N augmentent de 1,5 % à 124,10 $ avant la mise sur le marché

** La société annonce qu'elle divisera ses activités de santé humaine en une unité d'oncologie et une unité de spécialités, de produits pharmaceutiques et de maladies infectieuses afin d'améliorer les performances avant le lancement de plusieurs produits

** Co annonce que Jannie Oosthuizen dirigera l'oncologie et que Brian Foard, en provenance de Sanofi SASY.PA , prendra la tête de la seconde unité à compter du 2 mars. pour diriger la seconde unité à partir du 2 mars

** La restructuration soutient son portefeuille de produits en phase finale, qui comprend environ 80 études en phase finale et plus de 20 nouveaux produits potentiels

** La société nomme également Chirfi Guindo au poste de vice-président exécutif pour l'accès stratégique, la politique et la communication

** Les actions de Merck ont augmenté de ~6% en 2025