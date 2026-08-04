Merck en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

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4 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N progresse de 2% à 130 dollars en pré-ouverture

** Le chiffre d'affaires de MRK au deuxième trimestre, qui s'élève à 16,61 milliards de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes, qui s'établissaient à 16,38 milliards de dollars, selon les données de LSEG

** Les résultats trimestriels de Merck ont été soutenus par les fortes ventes du traitement anticancéreux Keytruda, grâce à sa nouvelle formulation sous-cutanée, Keytruda QLEX

** La société annonce une perte ajustée de 13 cents par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 27 cents par action

** MRK précise que cette perte trimestrielle inclut une charge de 2,31 dollars par action liée à l'acquisition de Terns Pharmaceuticals, un développeur de médicaments anticancéreux

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 21,3% depuis le début de l'année