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Merck en hausse après avoir annoncé une perte trimestrielle inférieure aux prévisions
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N progresse de 5,81% à 117,40 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affiche une perte au premier trimestre inférieure aux prévisions , en raison d'une charge liée à une acquisition qui a compensé la hausse de 5% des ventes de produits

** La société annonce une perte ajustée de 1,28 $ par action au premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 1,51 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Prévoit un bénéfice de 5,04 à 5,16 dollars par action en 2026, contre une estimation précédente de 5 à 5,15 dollars par action

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre a atteint 16,3 milliards de dollars, contre 15,5 milliards un an plus tôt, dépassant les estimations de 15,8 milliards de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 5,4% depuis le début de l'année

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