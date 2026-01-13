Merck déclare que de nouvelles opportunités de croissance permettront d'atteindre un chiffre d'affaires de 70 milliards de dollars d'ici au milieu des années 2030

Merck MRK.N a déclaré lundi qu'il avait revu à la hausse ses perspectives concernant les nouveaux moteurs de croissance, prévoyant 70 milliards de dollars de recettes provenant de ces nouvelles activités d'ici le milieu des années 2030, alors qu'il accélère le lancement de médicaments supplémentaires en prévision de la concurrence imminente de son traitement anticancéreux à succès, le Keytruda.

Le fabricant de médicaments prévoit maintenant que les traitements cardiométaboliques et respiratoires généreront environ 20 milliards de dollars de ventes, contre une prévision précédente de 15 milliards de dollars, tandis que les médicaments contre les maladies infectieuses devraient contribuer à hauteur d'environ 15 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 5 milliards de dollars.