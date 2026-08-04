Merck affiche un CA meilleur que prévu au T2, relève ses objectifs annuels

Merck MRK.N a fait état mardi d'un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions au deuxième trimestre et a relevé son objectif de revenus pour l'ensemble de l'année, le succès de son traitement anticancéreux phare, le Keytruda, portant les ventes.

Le laboratoire pharmaceutique américain a affiché un chiffre d'affaires trimestriel de 16,61 milliards de dollars (14,43 milliards d'euros), en hausse de 5% par rapport à l'année précédente, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 16,36 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Merck a enregistré une perte trimestrielle en raison d’une charge de 5,7 milliards de dollars liée à l’acquisition du développeur de médicaments anticancéreux Terns Pharmaceuticals.

La perte déclarée par la société pour le trimestre s’élève à 13 cents par action, incluant la charge de 2,31 dollars par action liée à cette opération. Les analystes s’attendaient à une perte ajustée par action de 27 cents.

Les ventes de Keytruda, l’immunothérapie la plus vendue au monde sur ordonnance, ont progressé de 5% pour atteindre 8,37 milliards de dollars au cours du trimestre. Ce chiffre a dépassé les estimations des analystes, qui s’élevaient à 8,07 milliards de dollars.

Gardasil, le vaccin anti-HPV de Merck destiné à prévenir le cancer, a généré un chiffre d’affaires de 1,17 milliard de dollars, légèrement supérieur au consensus des analystes qui s’établissait à 1,15 milliard de dollars.

Les ventes de ses vaccins contre la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle ont reculé de 3% pour s’établir à 592 millions de dollars au cours du trimestre, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 608 millions de dollars.

Merck a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026, anticipant désormais une fourchette comprise entre 66,3 et 67,3 milliards de dollars, contre un 65,8 à 67,0 milliards de dollars précédemment.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté par action compris entre 2,66 et 2,76 dollars pour 2026, incluant les charges liées à ses acquisitions de Cidara Therapeutics et de Terns Pharmaceuticals.

L'action progresse de 2% en avant-Bourse.

(Rédigé par Michael Erman; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)